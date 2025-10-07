Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2950954
Zee OdishaOdisha State

Rajdhani Book Fair 2025: ନଭେମ୍ବର ୧୪ରୁ ରାଜଧାନୀ ପୁସ୍ତକ ମେଳା

ଭୁବନେଶ୍ଵର: ୨୫ତମ ରାଜଧାନୀ ପୁସ୍ତକ ମେଳା ନଭେମ୍ବର ୧୪ରୁ ୨୩ ତାରିଖ (୧୦ଦିନ) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶହୀଦ ନଗର ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପଡ଼ିଆରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟର ୧୨ଟି ବିଭାଗ ( ପ୍ରବନ୍ଧ, ଉପନ୍ୟାସ, କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ, କାବ୍ୟ-କବିତା, ଅନୁବାଦ, ନାଟକ, ବିଜ୍ଞାନ ସାହିତ୍ୟ, ଧର୍ମ ସାହିତ୍ୟ, ଆତ୍ମଜୀବନୀ, ଭ୍ରମଣ କାହାଣ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Oct 07, 2025, 07:59 AM IST

Trending Photos

Rajdhani Book Fair 2025: ନଭେମ୍ବର ୧୪ରୁ ରାଜଧାନୀ ପୁସ୍ତକ ମେଳା

Rajdhani Book Fair 2025: ଭୁବନେଶ୍ଵର: ୨୫ତମ ରାଜଧାନୀ ପୁସ୍ତକ ମେଳା ନଭେମ୍ବର ୧୪ରୁ ୨୩ ତାରିଖ (୧୦ଦିନ) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶହୀଦ ନଗର ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପଡ଼ିଆରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟର ୧୨ଟି ବିଭାଗ ( ପ୍ରବନ୍ଧ, ଉପନ୍ୟାସ, କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ, କାବ୍ୟ-କବିତା, ଅନୁବାଦ, ନାଟକ, ବିଜ୍ଞାନ ସାହିତ୍ୟ, ଧର୍ମ ସାହିତ୍ୟ, ଆତ୍ମଜୀବନୀ, ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ, ବ୍ୟଙ୍ଗସାହିତ୍ୟ ଓ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟରେ ୨୦୨୩ ଓ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟରେ ଜାନୁଆରୀରୁ ୨୦୨୫ ନଭେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଇ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁସ୍ତକକୁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।

ସଭାପତି ଡକ୍ଟର ଉପେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଜେନାଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ସମ୍ପାଦକ ବିଧୁଭୂଷଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆବାହକ ରମେଶଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ବାଇଁ, ସଭ୍ୟ ବୀରକିଶୋର ପ୍ରଧାନ ଓ କମଳିନୀ ମଲ୍ଲିକ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ନୂତନ ଚୟନ କମିଟି ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ ଲେଖିକ ଓ ପ୍ରକାଶକ ପୁସ୍ତକର ୩ଖଣ୍ଡ କପି ସ‌ହିତ ପୁସ୍ତକର ବିଭଗ, ପ୍ରକାଶନ ବର୍ଷ ଲେଖକଙ୍କ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପରିଚୟ ଓ ଯୋଗାଯୋଗ ଠିକଣା ସହ ଅକ୍ଟୋବର ୩୧ ସୁଦ୍ଧା ପଠାଇବା ଲାଗି କମିଟି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Prabhudatta Moharana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Rajdhani Book Fair 2025
Rajdhani Book Fair 2025: ନଭେମ୍ବର ୧୪ରୁ ରାଜଧାନୀ ପୁସ୍ତକ ମେଳା
Pitabasa Panda
Pitabasa Panda: ଘର ଆଗରେ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଗୁଳିମାଡ଼, ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ମୃତ ଘୋଷଣା
Odia News
ବାଲେଶ୍ୱରରେ ରାତି ୧୦ରୁ ସକାଳ ୬ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ
Lambodhara Nayak
ଲାଞ୍ଚ ନେବାବେଳେ କୁନ୍ଦୁରା ବ୍ଲକ ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାଡିବସିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ
top 10 news today
ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ବଡ଼ ସୂଚନା, CJIଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର