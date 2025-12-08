Advertisement
ଆଇଜିଏଚରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଖି ବୁଜିଲେ ପୀଡ଼ିତା ଛାତ୍ରୀ

ରାଜଗାଙ୍ଗପୁରର ନାବାଳିକା କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ଜଣେ ଅସାମାଜିକ ଯୁବକଙ୍କ ନିର୍ଯାତନାରେ ଖୁବ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇପଡିଥିଲେ । ବାରମ୍ୱାର ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଫୋନ ପାଇବା ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସନ୍ତୋଶଜନକ ଉତ୍ତର ନମିଳିବା କାରଣରୁ ସେ ଆତ୍ମାହୁତି ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। 

Dec 08, 2025

ରାଉରକେଲା: ଆଇଜିଏଚରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଆତ୍ମାହୂତି ପୀଡ଼ିତା ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ରାଜଗାଙ୍ଗପୁରର ନାବାଳିକା କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ଜଣେ ଅସାମାଜିକ ଯୁବକଙ୍କ ନିର୍ଯାତନାରେ ଖୁବ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇପଡିଥିଲେ । ବାରମ୍ୱାର ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଫୋନ ପାଇବା ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସନ୍ତୋଶଜନକ ଉତ୍ତର ନମିଳିବା କାରଣରୁ ସେ ଆତ୍ମାହୁତି ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ତାଙ୍କର ୯୦% ଦେହ ପୋଡ଼ିଯାଇଥିଲା ।

ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ କିଛିଦିନ ତଳେ ରାଉରକେଲା ଆଇଜିଏଚରେ ପହଞ୍ଚି ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିବା ସମୟରେ ପୀଡ଼ିତା ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ପୀଡିତାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ବର କିମ୍ବା ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ। ଘଟଣା ସଂପର୍କରେ ପୀଡିତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଡକ୍ଟର ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଥା ହୋଇଥିଲେ ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ଯେ, ଝିଅଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇବାରେ ଅସମର୍ଥ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ । କାରଣ ରାଉରକେଲା ପରି ଷ୍ଟିଲ ସିଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିବାରୁ ଜଣାପଡୁଛି ଝିଅମାନେ ଅସୁରକ୍ଷିତ । ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କାଠଗଡାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯିବ ନା ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ୍ ରହିବ ତାହା ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ।

