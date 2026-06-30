Raja Festival: ସାଉଦି ଆରବରେ 'ଉତ୍କଳିକା' ପକ୍ଷରୁ ଧୁମଧାମରେ ରଜ ମହୋତ୍ସବ

Rajo Festival 2026: ସାଉଦି ଆରବରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କର ଅଗ୍ରଣୀ ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂଗଠନ "ଉତ୍କଳିକା" ପକ୍ଷରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଜ ପର୍ବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଡ଼ମ୍ବର ଓ ଉତ୍ସାହର ସହ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ହଜାର ହଜାର କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ମାଟି, ମାଆ, ଭାଷା ଓ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ଥିବା ଅଗାଧ ଭଲପାଇବାର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ନିଦର୍ଶନ ପାଲଟିଥିଲା ଏହି ଆୟୋଜନ। ଶତାଧିକ ଓଡ଼ିଆ ପରିବାର ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେଇ ରଜର ଆନନ୍ଦକୁ ମନଭରି ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ। ସମଗ୍ର ପରିବେଶ ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରା, ଲୋକସଂସ୍କୃତି ଓ ଆତ୍ମୀୟତାର ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗାଇ ଉଠିଥିଲା।
ଉତ୍ସବ ସ୍ଥଳକୁ ରଜର ପାରମ୍ପରିକ ଶୈଳୀରେ ସଜାଯାଇଥିଲା। ରଙ୍ଗବେରଙ୍ଗର ଫୁଲ, ଆଳପନା, ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରାର ପ୍ରତୀକ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ସୁନ୍ଦର ଦୋଳି ଉତ୍ସବର ଆକର୍ଷଣ ବଢ଼ାଇଥିଲା। ଛୋଟ ଶିଶୁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୟସ୍କ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ସମସ୍ତେ ରଜର ଉତ୍ସାହରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ମହିଳାମାନେ ନୂଆ ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରି, ହାତରେ ମେହେନ୍ଦି, ପାଦରେ ଅଳତା ଓ ମଥାରେ କୁଙ୍କୁମ ଲଗାଇ ପାରମ୍ପରିକ ବେଶଭୂଷାରେ ଉତ୍ସବର ଶୋଭା ବଢ଼ାଇଥିଲେ। ଯୁବପିଢ଼ି ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରାକୁ ଅନୁସରଣ କରି ରଜ ପାଳନ କରିଥିବାରୁ ବରିଷ୍ଠମାନେ ବେଶ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ।
ରଜ ପର୍ବର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା ପାରମ୍ପରିକ ଦୋଳି। ମହିଳା ଓ ଯୁବତୀମାନେ ଦୋଳିରେ ଝୁଲି ରଜର ଅନାବିଳ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ରଜଦୋଳି ଗୀତର ସୁରରେ ସମଗ୍ର ପରିବେଶ ମୁଖରିତ ହୋଇଉଠିଥିଲା। ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଗୀତ, ରଜ ଗୀତ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିବେଷଣ ଉପସ୍ଥିତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ମାଟିର ସ୍ମୃତି ମନେପକାଇ ଦେଇଥିଲା। ବହୁ ପ୍ରବାସୀ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇ କହିଥିଲେ ଯେ, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ବିଦେଶ ମାଟିରେ ଏଭଳି ରଜ ପାଳନ କରି ସେମାନେ ନିଜ ଗାଁ ଓ ପରିବାରର ଅନୁଭୂତି ପାଇଛନ୍ତି।
ଏହି ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ ପାରମ୍ପରିକ ଖେଳର ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। କବାଡ଼ି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଯୁବକମାନେ ଉତ୍ସାହର ସହ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଜାଦାର ଖେଳ, ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଓ ପରିବାର ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉତ୍ସବକୁ ଆହୁରି ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିଥିଲା। ବିଜେତାମାନଙ୍କୁ ସ୍ମାରକ ଓ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରାଯାଇଥିଲା।
ରଜ ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପରିକ ପୀଠପଣାର ସ୍ୱାଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବାସୀମାନେ ନେଇଥିଲେ। ପୋଡ଼ପିଠା, ଚକୁଳି ପିଠା, ଆରିସା, ମଣ୍ଡା, କାକରା, ଏଣ୍ଡୁରି, ଖିରି, ପାନ ସହ ବିଭିନ୍ନ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଜିଣି ନେଇଥିଲା। ପ୍ରବାସରେ ରହି ମଧ୍ୟ ନିଜ ଘରର ସ୍ୱାଦ ପାଇ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଥିଲେ। ଅନେକ ଅଣଓଡ଼ିଆ ଅତିଥି ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟର ସ୍ୱାଦ ଚାଖି ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ।
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉତ୍କଳିକା ଚିଫ କୋଡ଼ିନେଟର ବନବିହାରୀ ମହାନ୍ତି, ପୂର୍ବତନ ଚିଫ କୋଡିନେଟର ଜୟନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ସମେତ ଅନେକ ବରିଷ୍ଟ ସଦସ୍ୟ ତଥା ପ୍ୟାରୀମୋହନ ମଲିକ୍, ବିଭୁ ଦାଶ, ମୁସ୍ତଫା ବେଗ, ସୁଧିର ସେନାପତି, ଉମାକାନ୍ତ ପାଢ଼ୀ, ଜେନା ଭାଈ,ସରୋଜ ପାତ୍ର, ଶୁଶାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ, ପଙ୍କଜ ସିଂହ, ବୋଇଦର୍ ଭାଈ, ଭଗବାନ୍ ପାତ୍ର, ମନୋଜ ନାୟକ, ସୁଭାଶିଷ ମିଶ୍ର, ସମେତ ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ
ଏହି ରଜ ଉତ୍ସବରେ ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ସଂଗଠନର ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟ ତଥା ଉପଦେଷ୍ଟା ଅଜୟ ଦାସ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କୁ 'ଉତ୍କଳିକା' ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଦାୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଦୀର୍ଘ ୨୭ ବର୍ଷ ଧରି ସାଉଦି ଆରବରେ ରହି ଓଡ଼ିଆ ସମାଜକୁ ଏକ ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧିବା, ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ, ନୂଆ ଆସୁଥିବା ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ଏବଂ ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ ତାଙ୍କର ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଅବଦାନକୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ମରଣ କରିଥିଲେ।
ବକ୍ତାମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଅଜୟ ଦାସ କେବଳ ଜଣେ ସଂଗଠକ ନୁହେଁ, ବରଂ ସାଉଦି ଆରବରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଆ ପରିବାରର ଜଣେ ଅଭିଭାବକ ସଦୃଶ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ତାଙ୍କର ସରଳ ବ୍ୟବହାର, ସହଯୋଗୀ ମନୋଭାବ ଓ ନିଷ୍ଠାପୂର୍ଣ୍ଣ ସେବାଭାବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତାଙ୍କ ଅବଦାନ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ହୋଇ ରହିବ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ।
ବିଦାୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଅବସରରେ ଅଜୟ ଦାସ ଓ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଉତ୍ତରୀୟ, ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ, ସ୍ମାରକ ଓ ମାନପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରି ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଉପସ୍ଥିତ ସଦସ୍ୟମାନେ ନିଜ ନିଜ ଅନୁଭୂତି ବାଣ୍ଟିବା ସହ ଦାସ ପରିବାର ସହ ବିତାଇଥିବା ସ୍ମୃତିକୁ ମନେପକାଇ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ବିଦାୟର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅନେକଙ୍କ ଆଖି ଲୁହରେ ଭିଜିଯାଇଥିଲା। ଦାସ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସମ୍ପର୍କ, ସ୍ନେହ ଓ ଆତ୍ମୀୟତାକୁ ଛାଡ଼ି ଯିବା ବେଳେ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ।
ନିଜର ସମ୍ବୋଧନରେ ଅଜୟ ଦାସ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇ କହିଥିଲେ ଯେ, ସାଉଦି ଆରବରେ କାଟିଥିବା ୨୭ ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଅମୂଲ୍ୟ ଅଧ୍ୟାୟ। 'ଉତ୍କଳିକା' ସହ ଜଡ଼ି ରହି ସେ କେବଳ ଏକ ସଂଗଠନ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ବଡ଼ ପରିବାର ପାଇଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯେଉଁଠି ରୁହନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଉତ୍କଳିକା ଓ ସାଉଦି ଆରବର ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ ସହ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଅତୁଟ ରହିବ ବୋଲି ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ।
ଶେଷରେ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଏକତା, ଭାଇଚାରା ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଚେତନାକୁ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିବା ସହ ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବମୟ ପରମ୍ପରାକୁ ପ୍ରବାସ ମାଟିରେ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥିଲେ। ରଜ ପର୍ବର ଏହି ଭବ୍ୟ ଆୟୋଜନ କେବଳ ଏକ ପର୍ବ ପାଳନରେ ସୀମିତ ନ ରହି, ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ, ସଂସ୍କୃତି ଓ ସାମାଜିକ ସଦ୍ଭାବକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବାର ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ହୋଇ ରହିଗଲା।