Add Zee Business As A Preferred Source
App

Raja Festival: ସାଉଦି ଆରବରେ 'ଉତ୍କଳିକା' ପକ୍ଷରୁ ଧୁମଧାମରେ ରଜ ମହୋତ୍ସବ

Raja Festival 2026: ସାଉଦି ଆରବରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କର ଅଗ୍ରଣୀ ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂଗଠନ "ଉତ୍କଳିକା" ପକ୍ଷରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଜ ପର୍ବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଡ଼ମ୍ବର ଓ ଉତ୍ସାହର ସହ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ହଜାର ହଜାର କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ମାଟି, ମାଆ, ଭାଷା ଓ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ଥିବା ଅଗାଧ ଭଲପାଇବାର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ନିଦର୍ଶନ ପାଲଟିଥିଲା ଏହି ଆୟୋଜନ। ଶତାଧିକ ଓଡ଼ିଆ ପରିବାର ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେଇ ରଜର ଆନନ୍ଦକୁ ମନଭରି ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ। ସମଗ୍ର ପରିବେଶ ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରା, ଲୋକସଂସ୍କୃତି ଓ ଆତ୍ମୀୟତାର ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗାଇ ଉଠିଥିଲା।

Written ByNarmada Behera
Published: Jun 30, 2026, 01:17 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 01:20 PM IST
Raja Festival: ସାଉଦି ଆରବରେ 'ଉତ୍କଳିକା' ପକ୍ଷରୁ ଧୁମଧାମରେ ରଜ ମହୋତ୍ସବ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
FIFA World Cup: କିଏ ଏହି ଅର୍ଲାଣ୍ଡୋ ଗିଲ୍? ଦିନେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବିକ୍ରି କରିଥିଲେ ନିଜର କିଟ୍
FIFA World Cup 202634 min ago
2
Odisha news1 hr ago
3
Odisha news1 hr ago
4
vigilance raid2 hrs ago
5
Rain Alert3 hrs ago