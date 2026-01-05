ଶ୍ରୀନଅରରେ ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କ ରାଜାଭିଷେକ ସଂପନ୍ନ

ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କ ରାଜାଭିଷେକ ପାଇଁ ଶ୍ରୀନଅରରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା । ମହାରାଜାଙ୍କୁ ଅଭିମନ୍ତ୍ରୀତ କରାଯିବା ସହ ରାଜ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରାଯାଇଥିଲା ।
Trending Photos
ପୁରୀ: ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ର ତିଥିରେ ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କ ରାଜାଭିଷେକ ଶ୍ରୀନଅରରେ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିରେ ସଂପନ୍ନ ହୋଇଛି । ଏହି ଅବସରରେ ଗଜପତି ମହାରାଜା ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିବା ସହ ଅଭିଷିକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ।
ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କ ରାଜାଭିଷେକ ପାଇଁ ଶ୍ରୀନଅରରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା । ମହାରାଜାଙ୍କୁ ଅଭିମନ୍ତ୍ରୀତ କରାଯିବା ସହ ରାଜ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରାଯାଇଥିଲା । ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଷୋଳ ଶାସନର ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁରୋହିତ ମାନେ ଶ୍ରୀନଅରରେ ଏକତ୍ରୀତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କୁ ଗଜପତିଙ୍କୁ ଶ୍ରୀଫଳ ଓ ପଇତା ଦାନ କରି ଆର୍ଶୀବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଥିଲା ଶ୍ରୀନଅର । ଆଜି ପୌଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଦେବାଭିଷେକ ନୀତି ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ପରମ୍ପରାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଆଜି ଶ୍ରୀନଅରରେ ଗଜପତିଙ୍କର ରାଜାଭିଷେକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ମର୍ଯ୍ୟାଦାପୁରୁଷ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଅଭିଷେକ ନୀତିକୁ ଆଧାର କରି ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କ ରାଜାଭିଷେକ ଉତ୍ସବ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଗଜପତି ମହାରାଜ ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ ପାରମ୍ପାରିକ ଗଜପତି ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରିଥିଲେ ।
Also Read- EPF Withdrawal: ପିଏଫ୍ ଟଙ୍କା ଉଠାଉଛନ୍ତି କି ? ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲାଗୁ ନିୟମ ବୁଝନ୍ତୁ
Also Read- Shukra Gochar 2026: ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ୫ ରାଶିକୁ ଲାଭ, ଏହି ରାଶିରେ ଶୁକ୍ର ଚଳନ