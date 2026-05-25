MP Debashish Samantaray: ଆଜି ଇସ୍ତଫା ଦେଇପାରନ୍ତି ଦେବାଶିଷ, ବିଜେପିରେ ହୋଇପାରନ୍ତି ସାମିଲ

MP Debashish Samantaray: ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିଜେଡ଼ି ଶିବିରରେ କମ୍ପନ। ସୁଜିତ କୁମାର ଓ ମମତା ମହନ୍ତଙ୍କ ପରେ ହେବିୱେଟ ସାଂସଦ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ନେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ ତଥା ତିନି ଥରର ବିଧାୟକ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ବିଜେଡି ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେବାଶିଷ ଉଭୟ ବିଜେଡି ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭା ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇପାରନ୍ତି। ସେପଟେ ବିଜେଡ଼ି ଶିବିର ଛାଡ଼ି ପଦ୍ନ ଶିବିରରେ ସାମିଲ ହେବ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି।
ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଦେବାଶିଷ ବିଭିନ୍ନ କାରଣକୁ ନେଇ ଦଳ ଉପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ନବୀନ ଓ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅସନ୍ତୋଷ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଦଳରେ ତାଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅଣଦେଖା କରାଯିବା ସହିତ ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱ ଦିଆଯାଉନଥିଲା। ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଦେବାଶିଷ ବରିଷ୍ଠ ଉପସଭାପତି ପଦକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଗତ କିଛି ମାସ ହେଲା ସେ ଦଳୀୟ ବ୍ୟାପାର ବା ସଂଗଠନରେ ସାମିଲ ହେଉନଥିଲେ।
ଦଳୀୟ ମାମଲା କିମ୍ବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ନିଜକୁ ଦୁରେଇ ରଖିବା ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଟିପ୍ପଣୀ ଦେବାରୁ ଦୁରେଇ ରହୁଥିଲେ। ତେବେ ବିଜେଡ଼ି କ୍ୟାମ୍ପରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ସେ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ସେପଟେ ଏହି ରାଜନୈତିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଉପରେ କୌଣସି ବିଜେଡି ନେତା ମୁହଁ ଖୋଲୁନଥିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଦେବାଶିଷ ଯଦି ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ତାହାର ପ୍ରଭାବ କଟକ, ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଓ ପାରାଦୀପ ରାଜନୀତିରେ ଅନୁଭୂତ ହେବ ବୋଲି ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି।
