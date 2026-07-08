/Rama Devi University: ରମାଦେବୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହଙ୍ଗାମା: ୧୨ ଅଣଛାତ୍ରଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରମାଦେବୀ ମହିଳା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଣଛାତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରବେଶକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ମଙ୍ଗଳବାର ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କ୍ୟାମ୍ପସ ଭିତରେ ୧୨ ଜଣ ଅଣଛାତ୍ର ଜୋରଜବରଦସ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଛାତ୍ରୀମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ। ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱରୂପ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରେ ତାଲା ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ।
ଏହି ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଭିତରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅନେକ ଛାତ୍ରୀ, ଶିକ୍ଷକ ଓ କର୍ମଚାରୀ ଅଟକି ରହିଥିଲେ। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ଏବଂ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ସହିଦନଗର ଥାନା ପୋଲିସ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା।
ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା କେ.ବି. ରାଉତ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କ୍ୟାମ୍ପସରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ୧୨ ଜଣ ଅଣଛାତ୍ରଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି।
ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କୁଳପତିଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ କହି ୧୨ ଜଣ ଯୁବକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ପରେ ଦୁଇଟି ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଯଦିଓ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଅଣାଯାଇଛି ଏବଂ ବିବାଦର ସମାଧାନ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।
କୁଳପତି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରାଯିବ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି କଡ଼ା କରାଯିବ। କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଅଣଛାତ୍ରଙ୍କ ଅନଧିକୃତ ପ୍ରବେଶକୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।