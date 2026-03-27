Odisha News: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ରାମ ଜନ୍ମନୀତି ହେବ ଅନୁଷ୍ଠିତ, ଆଜି ୫ ଘଣ୍ଟା ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ

Odisha News: ଆଜି ପବିତ୍ର ଚୈତ୍ର ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ନବମୀ ତିଥି । ରାମନବମୀ। ଭାରତବର୍ଷରେ ମହାଆଡମ୍ଭରରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦପୁରୁଷ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରାଯାଉଛି । 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Mar 27, 2026, 09:52 AM IST

Odisha News: ଆଜି ପବିତ୍ର ଚୈତ୍ର ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ନବମୀ ତିଥି । ରାମନବମୀ। ଭାରତବର୍ଷରେ ମହାଆଡମ୍ଭରରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦପୁରୁଷ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରାଯାଉଛି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପରମ୍ପରା ଓ ରୀତି ନୀତିରେ ରାମଜନ୍ମ ନୀତି ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ସୁଖ ପ୍ରସବ ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜେଉଡ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ତେବେ ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାଧୂପ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜେଉଡ ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯାଇଛି। ନବମୀ ଦିନ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ପରେ ରାମଙ୍କର ପ୍ରତିମାଙ୍କୁ ରନସିଂହାସନକୁ ବିଜେ କରାଯାଇଥାଏ। 

ସେଠାରେ ପୂଜାପଣ୍ଡା ସେବାୟତ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବାଡରୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି । ତାପରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପ୍ରତିମାଙ୍କୁ ଭିତରକାଠ ନିକଟ ରାଘବ ମଣ୍ଡଳକୁ ବିଜେ କରାଯାଇଥାଏ। ୨ଜଣ ମହାଜନ ସେବାୟତ ଦଶରଥ ଏବଂ କୌଶଲ୍ୟା ଭୂମିକାରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ପାଟ ଖଣ୍ଡୁଆ ଘୋଡାଇ ହୋଇ ରାମଜନ୍ମନୀତି ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିଥାଏ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ସୂଚନା ରହିଛି ଅପରାହ୍ନ ୫ଟା ଠାରୁ ରାତ୍ର ୧୦ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ।ସେପଟେ ରାମନବମୀ ଦିନ ଠାରୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା ସାହିଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଏକ ଭିନ୍ନ ପରମ୍ପରା ନେଇ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହିଯାତ୍ରାର ସୃଷ୍ଟି। ଯାଗା ଆଖଡା ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରୀତିନୀତିକୁ ନେଇ ଏହି ସାହିଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ରାମନବୀମ ଠାରୁ ଏହି ସାହିଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ରାମ ଅଭିଷେକରେ ଶେଷ ହୋଇଥାଏ। 

ସେଥିପାଇଁ ପୁରୀର ସମସ୍ତ ସାହି ଯଥା କାଳିକାଦେବୀ ସାହି, ମାଟିମଣ୍ଡପ ସାହି, ହରଚଣ୍ଡୀ ସାହି, ମାର୍କଣ୍ଡେଶ୍ବର ସାହି, ଦୋଳମଣ୍ଡପ ସାହି, ବାଲିସାହି, ଗୌଡବାଡ ସାହି ଆଦିରେ ସାହିଯାତ୍ରାର ସମରକଳା, ଲୋକନୃତ୍ୟ, ଲୋକକଳା ଆଦି ପ୍ରଦଶର୍ନ କରାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ କାଳିକାଦେବୀ ସାହି ତରଫରୁ ସାହିଯାତ୍ରାର ଆରମ୍ଭହେବ।ଆଜି ପବିତ୍ର ରାମନବମୀ ଅବସରରେ କଟକ ଖପୁରିଆ ସ'ମିଲ୍ ରେ ୨୦୨୬ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ରଥକାଠ ଚିରଟ ଅନୁକୂଳ ହେବ। ଏଣୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଡକ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀଙ୍କ ପୌରୋହିତ୍ୟରେ ଅନୁକୂଳ ହେବ। ଏଣୁ ପୁରୀରୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦଳ  ମାଳ, ମହାପ୍ରସାଦ ନେଇ କଟକ ଖପୁରିଆ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି।

Narmada Behera

