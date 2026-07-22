Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Odisha Coastal Highway: ପୁରୀ-କୋଣାର୍କ-ପାରାଦୀପ ଯୋଡ଼ିବ ନୂଆ ହାଇୱେ, ବଦଳିବ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ଅର୍ଥନୀତିର ଚିତ୍ର

Odisha Coastal Highway: ପୁରୀ-କୋଣାର୍କ-ପାରାଦୀପ ଯୋଡ଼ିବ ନୂଆ ହାଇୱେ, ବଦଳିବ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ଅର୍ଥନୀତିର ଚିତ୍ର

ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନୁଯାୟୀ ରାମେଶ୍ୱରରୁ କୋଣାର୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାରି ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଆକ୍ସେସ୍-କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ହାଇୱେ ଏବଂ କୋଣାର୍କରୁ ପାରାଦୀପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇ ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ପାଭ୍ଡ୍ ସୋଲ୍ଡର୍ ରୋଡ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଏହି ସଡ଼କରେ ଗାଡ଼ି ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୧୦୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଚଳାଚଳ କରିପାରିବ। ଏହା ଫଳରେ ରାମେଶ୍ୱରରୁ ପାରାଦୀପ ଯାତ୍ରା ସମୟ ପ୍ରାୟ ଅଢ଼େଇ ଘଣ୍ଟା କମିବ, ଯାହା ଯାତ୍ରୀ ଓ ମାଲ ପରିବହନ ଉଭୟ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 22, 2026, 03:31 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 03:31 PM IST
Odisha Coastal Highway: ପୁରୀ-କୋଣାର୍କ-ପାରାଦୀପ ଯୋଡ଼ିବ ନୂଆ ହାଇୱେ, ବଦଳିବ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ଅର୍ଥନୀତିର ଚିତ୍ର
Image Credit: Image Source: AI

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ବାହୁଡା ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୀକ୍ଷା, ଭିଡ ପରିଚାଳନାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ
cm mohan charan majhi1 hr ago
2
DMRC2 hrs ago
3
neet paper leak2 hrs ago
4
Central Reserve Police Force3 hrs ago
5
Indian Army5:21 AM IST