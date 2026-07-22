/Odisha Coastal Highway: ପୁରୀ-କୋଣାର୍କ-ପାରାଦୀପ ଯୋଡ଼ିବ ନୂଆ ହାଇୱେ, ବଦଳିବ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ଅର୍ଥନୀତିର ଚିତ୍ର

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶକୁ ନୂଆ ଦିଗ ଦେବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ବୃହତ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ରାମେଶ୍ୱରରୁ ପାରାଦୀପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୬୦.୧୮ କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା କୋଷ୍ଟାଲ ହାଇୱେ ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ₹୮,୩୦୦.୭୯ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ହେବ ବୋଲି ସଡ଼କ ପରିବହନ ଓ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (MoRTH) ସୂଚନା ଦେଇଛି।
ଏହି ହାଇୱେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ଏହା ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରମୁଖ ଧାର୍ମିକ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ବାଣିଜ୍ୟିକ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ପରସ୍ପର ସହ ସଂଯୋଗ କରିବ।
ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନୁଯାୟୀ ରାମେଶ୍ୱରରୁ କୋଣାର୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାରି ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଆକ୍ସେସ୍-କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ହାଇୱେ ଏବଂ କୋଣାର୍କରୁ ପାରାଦୀପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇ ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ପାଭ୍ଡ୍ ସୋଲ୍ଡର୍ ରୋଡ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଏହି ସଡ଼କରେ ଗାଡ଼ି ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୧୦୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଚଳାଚଳ କରିପାରିବ। ଏହା ଫଳରେ ରାମେଶ୍ୱରରୁ ପାରାଦୀପ ଯାତ୍ରା ସମୟ ପ୍ରାୟ ଅଢ଼େଇ ଘଣ୍ଟା କମିବ, ଯାହା ଯାତ୍ରୀ ଓ ମାଲ ପରିବହନ ଉଭୟ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ।
ଏହି ହାଇୱେ ନିର୍ମାଣ ପରେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ରାମଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳକୁ ଯାତାୟାତ ଅଧିକ ସହଜ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବ। ଦେଶ ଓ ବିଦେଶରୁ ଆସୁଥିବା ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏହାର ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ପାଇବେ।
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ପୁରୀରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବିମାନବନ୍ଦର ସହ ଏହି ହାଇୱେ ଯୋଡ଼ି ହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ଆହୁରି ମଜବୁତ ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିବ।
କେବଳ ଧାର୍ମିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ନୁହେଁ, ପୁରୀ-କୋଣାର୍କ-ପାରାଦୀପକୁ ଏକ ସଂଯୁକ୍ତ କୋଷ୍ଟାଲ ଟୁରିଜମ୍ ସର୍କିଟ୍ ଭାବେ ବିକଶିତ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ସହାୟକ ହେବ। ସମୁଦ୍ରକୂଳ ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ଇକୋ-ଟୁରିଜମ୍ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ସହ ଗହୀରମଥା ଅଲିଭ୍ ରିଡ୍ଲେ କଇଁଛ ପ୍ରଜନନ କ୍ଷେତ୍ର ଭଳି ପରିବେଶ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନକୁ ପହଞ୍ଚିବା ଆହୁରି ସହଜ ହେବ।
ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାନୀୟ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବ। ହୋଟେଲ୍, ହୋମଷ୍ଟେ, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ବଜାର ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଆଧାରିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟର ବିକାଶ ହେବା ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ରୋଜଗାର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ।
ପିଏମ୍ ଗତିଶକ୍ତି (PM GatiShakti) ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିକଶିତ ହେଉଥିବା ଏହି କରିଡର ୯ଟି ଇକୋନୋମିକ୍ ନୋଡ୍ ଓ ୫ଟି ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ନୋଡ୍କୁ ସଂଯୋଗ କରିବ। ଏହା ସହ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର, ପୁରୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ୍, ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପୁରୀ ବିମାନବନ୍ଦର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଞ୍ଚଳିକ ବ୍ୟବସାୟିକ କେନ୍ଦ୍ର ସହ ଯୋଗାଯୋଗକୁ ମଜବୁତ କରିବ। ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିବହନ, ବାଣିଜ୍ୟ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶକୁ ନୂଆ ଗତି ମିଳିବ।