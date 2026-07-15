ତିନି ରଥରେ ଆଜ୍ଞାମାଳ ବିଜେ କଲେ ୩ ପୂଜାପଣ୍ଡା

ପୁରୀ: ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ତିନି ରଥରେ ଆଜ୍ଞାମାଳ ବିଜେ ହୋଇଛି । ୩ ପୂଜାପଣ୍ଡା ସାମନ୍ତ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆଣି ବିଜେ କରିବା ସହ ବିଜେ କାହାଳୀ ବାଜିଛି ।
ଆଜ୍ଞାମାଳ ବିଜେ ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗତକାଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନବ ଯୌବନ ଦର୍ଶନ ବେଶ୍ ଭଲ ଭାବରେ ହୋଇଛି । ଆଜି ଉଭାରେ ନୀତିକାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଚାଲିଛି । ଆସନ୍ତାକାଲି ୯ଟାରୁ ସାଢ଼େ ୯ ମଧ୍ୟରେ ପହଣ୍ଡି ହେବା ନେଇ ଆଶାବାଦୀ । କେହି ଅନଧିକୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ରଥ ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ପାରିବେ ନାହିଁ । ରଥ ଉପରେ ମୋବାଇଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ।
ଏଥିସହ ୩ ରଥରେ ସବୁ କିଛି ଭିଡିଓଗ୍ରାଫି କରାଯିବ । ଯଦି କେହି ଅମାନିଆ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ କହିଛନ୍ତି । ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁରୀ ଆସି ଡିଜିଟାଲ ହୁଣ୍ଡିର ଲୋକାର୍ପଣ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । କାଲି ରଥଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ସମସ୍ତ ଭିଆଇପି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି ବୋଲି ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
Also Read- ପଞ୍ଚଭୂତରେ ବିଲୀନ ହେଲେ ନନ୍ଦ କିଶୋର ଗୋଏଙ୍କା