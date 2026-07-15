Add Zee Business As A Preferred Source
App

ତିନି ରଥରେ ଆଜ୍ଞାମାଳ ବିଜେ କଲେ ୩ ପୂଜାପଣ୍ଡା

ଆଜ୍ଞାମାଳ ବିଜେ ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗତକାଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନବ ଯୌବନ ଦର୍ଶନ ବେଶ୍‌ ଭଲ ଭାବରେ ହୋଇଛି ।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jul 15, 2026, 02:10 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 02:10 PM IST
ତିନି ରଥରେ ଆଜ୍ଞାମାଳ ବିଜେ କଲେ ୩ ପୂଜାପଣ୍ଡା

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ପଞ୍ଚଭୂତରେ ବିଲୀନ ହେଲେ ନନ୍ଦ କିଶୋର ଗୋଏଙ୍କା
Shri Nand Kishore Goenka41 min ago
2
IRCTC website1 hr ago
3
Indian railways rules2 hrs ago
4
Job news2 hrs ago
5
top 10 news today4:13 AM IST