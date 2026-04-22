Rath Yatra 2026 : ପ୍ରଥମ ଦିନ ରଥଖଳାରେ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ

Rath Yatra 2026 : ପ୍ରଥମ ଦିନ ରଥଖଳାରେ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ

ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ହୋଇଛି ରଥକାଠ ଅନୁକୂଳ। ମଙ୍ଗଳବାର ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଥିଲା। ନିର୍ମାଣକାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥାନ ରହିଛି ମୋଟ୍ ୨୪ ଜଣ। ତିନିରଥ ମହାରଣା ସେବକ ୧୦ ଜଣ,ତିନିରଥ ଭୋଇ ସେବକ  ୬ ଜଣ, ତିନିରଥ କରତୀ ସେବକ  ୪ ଜଣ,ତିନି ରଥ କମାର ସେବକ ୩ ଜଣ,ରଥ ଖଳା ସହାୟକ(ପାଣି ବାଲା ଜଣେ) ରହଥିଲେ।  ସୋମବାର ପବି

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Apr 22, 2026, 11:14 AM IST

Rath Yatra 2026 : ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ହୋଇଛି ରଥକାଠ ଅନୁକୂଳ। ମଙ୍ଗଳବାର ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଥିଲା। ନିର୍ମାଣକାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥାନ ରହିଛି ମୋଟ୍ ୨୪ ଜଣ। ତିନିରଥ ମହାରଣା ସେବକ ୧୦ ଜଣ,ତିନିରଥ ଭୋଇ ସେବକ  ୬ ଜଣ, ତିନିରଥ କରତୀ ସେବକ  ୪ ଜଣ,ତିନି ରଥ କମାର ସେବକ ୩ ଜଣ,ରଥ ଖଳା ସହାୟକ(ପାଣି ବାଲା ଜଣେ) ରହଥିଲେ। 

ସୋମବାର ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷାୟା ରେ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଶୁଭ ଅନୁକୂଳ ସହ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାହାର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ପରମ୍ପରା ମତେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା।ରଥ ନିର୍ମାଣର ଶୁଭାନୁକୂଳ ପରେ, ରଥ ନିର୍ମାଣକାରୀ ସେବକ ମାନେ ସକାଳ ଘ.୮.୦୦ ଟିକା ସମୟରେ ରଥ ଖଳା ଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଉପସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲେ, ତିନି ରଥର କରତୀ ସେବକ ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ମହାରଣା ମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ତିନିରଥ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫାଶୀ କାଠକୁ ମାପ ପ୍ରକାରେ ଗଡ କରି ତାଳଧ୍ଵଜ ଚାଳି, ଦର୍ପଦଳନ ଚାଳି, ଏବଂ ନନ୍ଦିଘୋଷ ଚାଳି କୁ ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ତୁମ୍ୱ ଗଡକରି ଯୋଗାଇଥିଲେ, ତିନି ରଥର ସୁତାର ମହାରଣା ଗଡ ତୁମ୍ବ କାଠରେ ଘେର ମାପ ଚିହ୍ନ ଦେବାପରେ ତିନି ରଥର ମହାରଣା ସେବକ ମାନେ ବାରିସି ରେ ମର୍ଦ୍ଦଳ।କାର ଭାବେ ହାଣି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ତୁମ ନିର୍ମାଣ ଜାରୀ ରଖିଛନ୍ତି।ଏଥିସହ  କମାର ସେବକ ମାନେ ଦୋଳବେଦୀ ଅସ୍ଥାୟୀ କମାର ଶାଳ ରେ ତିନି ରଥର କଣ୍ଟା ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିମନ୍ତେ ଶାଳ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜାରୀ ରଖିଛନ୍ତି ।ଆଜିର ରଥ ନିର୍ମାଣ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସ୍ଥିର ଚିତ୍ର ଏଥିସହ ସାମିଲ ଅଛି ।
                        

Narmada Behera

Rath Yatra 2026
Rath Yatra 2026 : ପ୍ରଥମ ଦିନ ରଥଖଳାରେ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ
earth age
Earth Age: କମୁଛି ପୃଥିବୀର ଘୁର୍ଣ୍ଣନର ବେଗ, ଗୋଟିଏ ଦିନ ହେବ ୨୫ ଘଣ୍ଟା !
Odisha news
Odisha News: ଯୁବତୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର, ହତ୍ୟା ସନ୍ଦେହ
Top 10 News Headlines Odisha
Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର
jammu kashmir terror attack
ପେହଲଗାମ ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣକୁ ପୁରିଲା ବର୍ଷେ, ସୀମାରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା