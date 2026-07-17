Add Zee Business As A Preferred Source
App

Rath Yatra 2026: ଟାହିଆ ଖୋଲିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେବକଙ୍କର- ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ

ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମଥାରେ ଟାହିଆ ନ ଲାଗିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର କୌଣସି ଭୂମିକା ନାହିଁ ଏବଂ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସେବକଙ୍କ ଦ୍ବାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ କହିଛନ୍ତି । ଟାହିଆର ଓଜନ ଅଧିକ ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀ ।

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited By:Soubhagya Ranjan Mishra
Published: Jul 17, 2026, 07:26 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 07:26 PM IST
Rath Yatra 2026: ଟାହିଆ ଖୋଲିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେବକଙ୍କର- ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ
Image Credit: ଟାହିଆ ଖୋଲିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେବାୟତଙ୍କର ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ କହିଛନ୍ତି ।

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Rath Yatra 2026: ଶରଧାବାଲିରେ ଲାଗିଲା ୩ ରଥ
Rath Yatra 20261 hr ago
2
Odia News3 hrs ago
3
Odia News9:46 AM IST
4
Odia News9:02 AM IST
5
Odisha news8:43 AM IST