Add Zee Business As A Preferred Source
App

Rath Yatra 2026: ରଥାରୂଢ ହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ

ବିନା ଟାହିଆରେ ସିଂହଦ୍ବାରରୁ ବାହାରିଥିଲେ କାଳିଆ ଠାକୁର । ପହଣ୍ଡି ବେଳେ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଟାହିଆ ଖସି ପଡ଼ିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ପହଣ୍ଡି ସମୟରେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jul 16, 2026, 02:25 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 02:25 PM IST
Rath Yatra 2026: ରଥାରୂଢ ହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Weather News: ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ
weather news3 hrs ago
2
Odisha news3 hrs ago
3
Commonwealth Table Tennis Championship 20264:08 AM IST
4
petrol diesel price today3:13 AM IST
5
top 10 news today2:44 AM IST