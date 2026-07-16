Rath Yatra 2026: ରଥାରୂଢ ହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ

ପୁରୀ: ପ୍ରଥମେ ଚକ୍ରରାଜ ସୁଦର୍ଶନ ତାପରେ ମାଆ ସୁଭଦ୍ରା ଏବଂ ତାପରେ ବଡ଼ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ପରେ ରଥରେ ବିରାଜିଛନ୍ତି କାଳିଆ ସାଆନ୍ତ । ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ବନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର । ହରିବୋଲ, ହୁଳହୁଳିରେ ଫାଟି ପଡୁଛି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ । କଳା ଶ୍ରୀମୁଖକୁ ଚାହିଁ ଭାବ ବିହ୍ବଳ ହୋଇପଡିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ । ତିନି ରଥରେ ତିନି ଦିଅଙ୍କୁ ଦେଖି ବଡ ଦାଣ୍ଡରେ ହାତ ଟେକିଦେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳି ।
ଝୁଲି ଝୁଲି ଧାଡ଼ି ପହଣ୍ଡିରେ ଆସି ନନ୍ଦିଘୋଷରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି କାଳିଆ ଠାକୁର । ଦର୍ପଦଳନ ରଥରେ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ଏବଂ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥରେ ବିରାଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବଡ ଠାକୁର ବଳଭଦ୍ର । ବିନା ଟାହିଆରେ ସିଂହଦ୍ବାରରୁ ବାହାରିଥିଲେ କାଳିଆ ଠାକୁର । ପହଣ୍ଡି ବେଳେ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଟାହିଆ ଖସି ପଡ଼ିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ପହଣ୍ଡି ସମୟରେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ।
ଅନ୍ୟପଟେ ରଥଯାତ୍ରାର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମହାପର୍ବ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଭକ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ ଓ ସମର୍ପଣର ସହ ରଥଯାତ୍ରାର ସାକ୍ଷୀ ହେବ । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ସାନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।