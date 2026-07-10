/Rath Yatra 2026: ଲୋକସେବା ଭବନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ, ଯୋଗ ଦେଲେ...

Rath Yatra 2026: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ଆଗାମୀ ରଥଯାତ୍ରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଅଗ୍ରଗତି ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମହୋତ୍ସବର ସୁଗମ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଦଶ-ସୂତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀକୁ ସେମାନେ କେତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି ତାହା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିଥିଲେ।
ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ, ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ ଏବଂ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯୋଗେଶ ବାହାଦୁର ଖୁରାନିଆ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ସଚିବ ଏବଂ ଗୁଇନ୍ଦା ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସମୀକ୍ଷାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂମିସ୍ତରୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କଲେକ୍ଟର ଏବଂ ପୋଲିସ ଅଧିକ୍ଷକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷା, ଭିଡ଼ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ସେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ।
ଅଧିକାରୀମାନେ ପରିମଳ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବିଧା ଏବଂ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ରିପୋର୍ଟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ବାକି ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ତୁରନ୍ତ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଏବଂ ମହୋତ୍ସବ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ।