Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Rath Yatra 2026: ଲୋକସେବା ଭବନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ, ଯୋଗ ଦେଲେ...

Rath Yatra 2026: ଲୋକସେବା ଭବନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ, ଯୋଗ ଦେଲେ...

Rath Yatra 2026: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ଆଗାମୀ ରଥଯାତ୍ରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ।

Written ByNarmada Behera
Published: Jul 10, 2026, 01:54 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 01:54 PM IST
Rath Yatra 2026: ଲୋକସେବା ଭବନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ, ଯୋଗ ଦେଲେ...

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Odisha Panchayat Elections:ଏପ୍ରିଲ୍‌ ଓ ମେ'ରେ ହେବ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ,ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ
Odisha Panchayat elections28 min ago
2
Gold rate today1 hr ago
3
Odisha news2 hrs ago
4
Odisha news2 hrs ago
5
petrol diesel price today3:42 AM IST