Add Zee Business As A Preferred Source
App

Rath Yatra 2026: ଶରଧାବାଲିରେ ଲାଗିଲା ୩ ରଥ

ଶରଧାବାଲିରେ ଶୀଜୀଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଭାବବିହ୍ୟୁଳ ହୋଇପଡୁଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ । ଆଜି ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ଟଣା ସରିଛି ।

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited By:Soubhagya Ranjan Mishra
Published: Jul 17, 2026, 05:41 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 05:49 PM IST
Rath Yatra 2026: ଶରଧାବାଲିରେ ଲାଗିଲା ୩ ରଥ
Image Credit: ନନ୍ଦିଘୋଷ, ତାଳଧ୍ୱଜ ଏବଂ ଦର୍ପଦଳନ ପହଞ୍ଚିଛି ଶରଧାବାଲିରେ

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Rath Yatra 2026: ଶରଧାବାଲିରେ ଲାଗିଲା ୩ ରଥ
Rath Yatra 202624 min ago
2
Odia News2 hrs ago
3
Odia News2 hrs ago
4
Odia News3 hrs ago
5
Odisha news3 hrs ago