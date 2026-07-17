Rath Yatra 2026: ଶରଧାବାଲିରେ ଲାଗିଲା ୩ ରଥ

ପୁରୀ: ଶରଧା ବାଲିରେ ଲାଗିଛି ୩ ରଥ । ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ତାଳଧ୍ୱଜ, ଦର୍ପଦଳନ ଓ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଲାଗିଛି । ଶରଧାବାଲିରେ ଶୀଜୀଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଭାବବିହ୍ୟୁଳ ହୋଇପଡୁଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ । ଆଜି ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ଟଣା ସରିଛି । ତିନି ରଥ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ତଦାରଖ କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀ।
ଗତକାଲି ଆଗରେ ବଡ଼ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର ତାଙ୍କ ପଛକୁ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା ଓ ଶେଷରେ ସାନଭାଇ କାଳିଆ ଅଟକି ରହିଥିଲେ ବଡ ଦାଣ୍ଡରେ । ମାର୍କେଟ୍ ଛକରେ ଅଟକିଥିଲା ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ତାଳଧ୍ବଜ ରଥ । ମରିଚିକୋଟ ଛକରେ ଅଟକିଥିଲା ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଦର୍ପଦଳନ ରଥ । କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଅଳ୍ପବାଟ ଗଡ଼ି ଅଟକିଯାଇଥିଲା । ତେଣୁ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ଟଣାଯାଇଥିଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ୩ ରଥ ।
ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶରେ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହମାନଙ୍କ ତିନି ରଥ ପହଞ୍ଚିଛି।
ଜୟ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ। #Rathayatra2026 #JaiJagannatha #RathaJatra2026 #RathaYatra #ShreeJagannathaDhaam #Puri pic.twitter.com/w7ofj5mVWu
— Shree Jagannatha Temple, Puri (@JagannathaDhaam) July 17, 2026
ଗତକାଲି ପ୍ରଥମେ ଚକ୍ରରାଜ ସୁଦର୍ଶନ ତାପରେ ମାଆ ସୁଭଦ୍ରା ଏବଂ ତାପରେ ବଡ଼ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ପରେ ରଥରେ ବିରାଜିଥିଲେ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତ । ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ବନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର । ହରିବୋଲ, ହୁଳହୁଳିରେ ଫାଟି ପଡୁଛି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ । କଳା ଶ୍ରୀମୁଖକୁ ଚାହିଁ ଭାବ ବିହ୍ବଳ ହୋଇପଡିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ । ତିନି ରଥରେ ତିନି ଦିଅଙ୍କୁ ଦେଖି ବଡ ଦାଣ୍ଡରେ ହାତ ଟେକିଦେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ।
ଝୁଲି ଝୁଲି ଧାଡ଼ି ପହଣ୍ଡିରେ ଆସି ନନ୍ଦିଘୋଷରେ ବିରାଜମାନ କରିଥିଲେ କାଳିଆ ଠାକୁର । ଦର୍ପଦଳନ ରଥରେ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ଏବଂ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥରେ ବିରାଜିତ ହୋଇଥିଲେ ବଡ ଠାକୁର ବଳଭଦ୍ର । ବିନା ଟାହିଆରେ ସିଂହଦ୍ବାରରୁ ବାହାରିଥିଲେ କାଳିଆ ଠାକୁର। ପହଣ୍ଡି ବେଳେ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଟାହିଆ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା । ପହଣ୍ଡି ସମୟରେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ।
ରଥାରୂଢ଼ ଶ୍ରୀଜୀଉ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ।
ଜୟ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ। #Rathayatra2026 #JaiJagannatha #RathaJatra2026 #RathaYatra #ShreeJagannathaDhaam #Puri pic.twitter.com/b1jZhpLkSQ
— Shree Jagannatha Temple, Puri (@JagannathaDhaam) July 17, 2026
ପହଣ୍ଡି ବେଳେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଟାହିଆ ନଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦଇତାପତି ନିଯୋଗ ସମ୍ପାଦକ ରାମକୃଷ୍ଣ ଦାସମହାପାତ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଟାହିଆ ଓଜନ ଅଧିକ ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା । ଅଧିକ ଓଜନ ଯୋଗୁଁ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଟାହିଆ । ପହଣ୍ଡି ସମୟରେ ଟାହିଆ ଖୋଲା ନଯାଇଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ରଥକୁ ଆସି ପାରିନଥାନ୍ତେ ।
ଆଜି ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କ ଆଡ଼ପ ବିଜେ ନୀତି ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଗତକାଲି ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ । ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ କହିଥିଲେ ଯେ, ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳ ସାଢେ ୯ ଟାରେ ପୁନର୍ବାର ରଥ ଟଣା ଯିବ । ପହଣ୍ଡି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ଚାଲିଥିଲା । ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୁମୁଟ ପାଖରେ ପାଖାପାଖି ୪୫ ମିନିଟ୍ ଅଟକି ରହିଲେ । କଣ ପାଇଁ ଅଟକି ରହିଲେ ଏହା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବୋଲି ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀ କହିଥିଲେ।