Rath Yatra 2026: ବଡଦାଣ୍ଡରେ ଅଟକିଲା ୩ରଥ, କାଲି ପୁଣି ରଥ ଟଣା...

Rath Yatra 2026: ଆଗରେ ବଡ଼ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର ତାଙ୍କ ପଛକୁ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା ଓ ଶେଷରେ ସାନଭାଇ କାଳିଆ ଅଟକି ରହିଛନ୍ତି ବଡ ଦାଣ୍ଡରେ । ଆଜି ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ଟଣା ସରିଛି । ମାର୍କେଟ୍ ଛକରେ ଅଟକିଛି ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ତାଳଧ୍ବଜ ରଥ । ମରିଚିକୋଟ ଛକରେ ଅଟକିଛି ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଦର୍ପଦଳନ ରଥ । କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଅଳ୍ପବାଟ ଗଡ଼ି ଅଟକିଯାଇଛି । କାଲି ପୁଣି ଥରେ ଟଣାଯିବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ୩ ରଥ ।
ଆଜି ପ୍ରଥମେ ଚକ୍ରରାଜ ସୁଦର୍ଶନ ତାପରେ ମାଆ ସୁଭଦ୍ରା ଏବଂ ତାପରେ ବଡ଼ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ପରେ ରଥରେ ବିରାଜିଥିଲେ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତ । ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ବନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର । ହରିବୋଲ, ହୁଳହୁଳିରେ ଫାଟି ପଡୁଛି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ । କଳା ଶ୍ରୀମୁଖକୁ ଚାହିଁ ଭାବ ବିହ୍ବଳ ହୋଇପଡିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ । ତିନି ରଥରେ ତିନି ଦିଅଙ୍କୁ ଦେଖି ବଡ ଦାଣ୍ଡରେ ହାତ ଟେକିଦେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ।
ଝୁଲି ଝୁଲି ଧାଡ଼ି ପହଣ୍ଡିରେ ଆସି ନନ୍ଦିଘୋଷରେ ବିରାଜମାନ କରିଥିଲେ କାଳିଆ ଠାକୁର । ଦର୍ପଦଳନ ରଥରେ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ଏବଂ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥରେ ବିରାଜିତ ହୋଇଥିଲେ ବଡ ଠାକୁର ବଳଭଦ୍ର । ବିନା ଟାହିଆରେ ସିଂହଦ୍ବାରରୁ ବାହାରିଥିଲେ କାଳିଆ ଠାକୁର
। ପହଣ୍ଡି ବେଳେ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଟାହିଆ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା । ପହଣ୍ଡି ସମୟରେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ।
ଅନ୍ୟପଟେ, ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଅଣନିଶ୍ବାସୀ ହୋଇ ୨ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଅଣନିଶ୍ବାସୀ ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ିଯିବାରୁ ୨ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ପୁରୀ ମେଡିକାଲ୍ରେ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର । ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ୨ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାରୀ ଭାବେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇନି ।
Also Read- TMC ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ପଦ ଛାଡ଼ିଲେ କୋଏଲ ମଲିକ୍