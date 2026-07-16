Add Zee Business As A Preferred Source
App

Rath Yatra 2026: ବଡଦାଣ୍ଡରେ ଅଟକିଲା ୩ରଥ, କାଲି ପୁଣି ରଥ ଟଣା...

Rath Yatra 2026: ଆଜି ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ଟଣା ସରିଛି । ମାର୍କେଟ୍‌ ଛକରେ ଅଟକିଛି ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ତାଳଧ୍ବଜ ରଥ । ମରିଚିକୋଟ ଛକରେ ଅଟକିଛି ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଦର୍ପଦଳନ ରଥ । କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଅଳ୍ପବାଟ ଗଡ଼ି ଅଟକିଯାଇଛି । କାଲି ପୁଣି ଥରେ ଟଣାଯିବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ୩ ରଥ ।

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited By:Soubhagya Ranjan Mishra
Published: Jul 16, 2026, 08:05 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 08:05 PM IST
Rath Yatra 2026: ବଡଦାଣ୍ଡରେ ଅଟକିଲା ୩ରଥ, କାଲି ପୁଣି ରଥ ଟଣା...
Image Credit: ରଥଯାତ୍ରା

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
୭୫ଟି ଅମୃତ ଭାରତ ଷ୍ଟେସନ ଉଦ୍‌ଘାଟନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ
PM Narendra Modi57 min ago
2
Odia News2 hrs ago
3
Odia News2 hrs ago
4
Koel Mallick10:22 AM IST
5
Weekly Horoscope10:02 AM IST