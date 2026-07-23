Bahuda Yatra 2026: 'ସୁନା ବେଶ ହେବ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ'

Bahuda Yatra 2026: ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଅତିରିକ୍ତ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ରଥଯାତ୍ରା ସାମଗ୍ରିକ ପ୍ରଭାରୀ ସୌମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବାହୁଡା ଯାତ୍ରା ଅପେକ୍ଷା ସୁନାବେଶ ପୋଲିସ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇପାରେ। ପୁରୀରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେଇ ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସାଧାରଣତଃ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ସୁନାବେଶ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପୁରୀକୁ ଆସନ୍ତି। ବାହୁଡା ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ବିଶାଳ ସମାଗମକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଏଥର ଟ୍ରାଫିକ୍ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି।
"ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଉଛି ସୁନାବେଶ। ୧୦ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ସୁନାବେଶ ଦେଖିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ତେଣୁ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ," ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଭଳି ଜିଲ୍ଲାରୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଭକ୍ତ ଆସିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଭିଡ଼ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ, ବସ୍ ପାଇଁ ତିନୋଟି ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ପାର୍କିଂ ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାୟ ୮,୫୦୦ ଚାରିଚକିଆ ଏବଂ ୩୦,୦୦୦ ଦୁଇଚକିଆ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପ୍ରସାର ପାଇଁ ପୋଲିସ SMS ଆଲର୍ଟ ସହିତ LED ଡିସପ୍ଲେ, FM ରେଡିଓ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟଧାରାର ଗଣମାଧ୍ୟମର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଛି।
"ପୁଲିସ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପାଳନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଉତ୍ତର ଛକ ଏବଂ ଲିଙ୍ଗିପୁର ଭଳି ସ୍ଥାନରେ ପୋଲିସ LED ସ୍କ୍ରିନରେ ସୂଚନା ଦେବ," ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ,ବର୍ଷା ହେଲେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଗାଡ଼ି ରଖିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ। ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ, ସୁନାବେଶ ସମୟରେ ସାରା ସହରରେ ୨୦ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯିବ।