Add Zee Business As A Preferred Source
App

Bahuda Yatra 2026: 'ସୁନା ବେଶ ହେବ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ'

Bahuda Yatra 2026: ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଅତିରିକ୍ତ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ରଥଯାତ୍ରା ସାମଗ୍ରିକ ପ୍ରଭାରୀ ସୌମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବାହୁଡା ଯାତ୍ରା ଅପେକ୍ଷା ସୁନାବେଶ ପୋଲିସ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇପାରେ।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Jul 23, 2026, 11:30 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 11:30 PM IST
Bahuda Yatra 2026: 'ସୁନା ବେଶ ହେବ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ'
Image Credit: ସୁନା ବେଶ ହେବ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Odisha Vigilance: ବରଗଡ଼ ଉପକୋଷାଗାର ପୂର୍ବତନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଜେଲ୍‌ଦଣ୍ଡ, ଲାଞ୍ଚ ନେଇ...
Odisha vigilance1 hr ago
2
top 10 news today1 hr ago
3
India Vs Zimbabwe 1st T20I2 hrs ago
4
Vaibhav Suryavanshi3 hrs ago
5
Plus two Admission2:06 PM IST