Zee OdishaOdisha State

ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ଅନୁକୂଳ ହେଲା ରଥକାଠ, ନରେନ୍ଦ୍ରରେ ଚାପ ଖେଳିଲେ ମଦନ ମୋହନ

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Apr 20, 2026, 10:16 PM IST

ପୁରୀ: ସିଦ୍ଧି ଓ ଶୁଦ୍ଧିର ତିଥିରେ  ରଥକାଠ ଅନୁକୂଳ କରାଯାଇଛି । ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଚାପ ଖେଳିଛନ୍ତି ମଦନ ମୋହନ,ରାମକୃଷ୍ଣ,ପଞ୍ଚ ମହାଦେବ। ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ପରେ ପ୍ରାୟ ଅପରାହ୍ନ ୫ଟା ୨୦ରେ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବିମାନ ଉଠିବା ପରେ ୫ଟା ୪୩ରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ତିନି କାଠରେ ସୁନା କୁରାଢୀ ସ୍ପର୍ଶ ବିଧି ସହ ହୋଇଥିଲା ରଥକାଠ ଅନୁକୂଳ । 

ବନଯାଗ ପଦ୍ଧତିରେ ସ୍ତ୍ରୋତ୍ରୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯଜ୍ଞ ଓ ପୂଜନ, ରଥ ଖଳାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଚର୍ଚ୍ଚିକାଙ୍କ ଆବାହନ ପରେ ହୋଇଥିଲା ଅନୁକୂଳ କାର୍ଯ୍ୟ। ବିଧି ମୁତାବକ ଯେତେବେଳେ ମଣି ବିମାନରେ ରଥଖଳା ରାସ୍ତା ଦେଇ, ବାମରେ ଶ୍ରୀଦେବୀ ଓ ଦକ୍ଷିଣରେ ଭୂଦେବୀଙ୍କୁ ଧରି ଚନ୍ଦନ ଚକଡାକୁ ବିଜେ କରୁଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ମଦନ ମୋହନ । ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତିନି ରଥ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ତିନି ଧଉରା କାଠରେ ସୁନା କୁରାଢୀର ସ୍ପର୍ଶ ସହ ରଥ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ଅନୁକୂଳ । ତିନି ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜାପଣ୍ଡା ଆଜ୍ଞା ମାଳ ବିଜେ କରାଇବା ପରେ ହୋଇଥିଲା ଅନୁକୂଳ। ଅପରାହ୍ନ ୫ଟା ୪୩ରେ ହୋଇଥିଲା ଅନୁକୂଳ କାର୍ଯ୍ୟ । ପରେ ତିନି ରଥର ମୁଖ୍ୟ ମହାରଣା ଓ ଅନ୍ୟ ରଥ ନିର୍ମାଣ ସେବକ ମାନଙ୍କୁ ଶାଢ଼ୀ ବନ୍ଧାଯାଇ ନିର୍ମାଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ କରତିଆ ସେବକ ମାନେ ତୁମ୍ବ କାଟିବା ସହ ରଥ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ।

ଅନ୍ୟପଟେ, ୨୧ ଦିନ ଶୀତଳ ଉପଚାରରେ ରହିବେ ମହାପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ  ଜଳକ୍ରୀଡା କରିଛନ୍ତି ମଦନମୋହନ, ଭୂଦେବୀ, ଶ୍ରୀଦେବୀ, ରାମକୃଷ୍ଣ, ପଞ୍ଚ ମହାଦେବ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ମଦନ ମୋହନ, ଭୂଦେବୀ, ଶ୍ରୀଦେବୀଙ୍କ ସହ ନନ୍ଦା ଚାପରେ, ରାମକୃଷ୍ଣ ପଞ୍ଚ ମହାଦେବ ଅର୍ଥାତ୍, ଲୋକନାଥ, ମାର୍କ୍ୟଣ୍ଡେୟ, ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର, ଜମ୍ବେଶ୍ୱର, କପାଳ ମୋଚନଙ୍କ ସହ ଭଦ୍ରା ଚାପରେ ଜଳକ୍ରୀଡା କରିଥିଲେ । ଆଗେ ଆଗେ ବୈଜନ୍ତରି ଡଙ୍ଗା ଚାପ ଯାଇଥିଲେ। ମାଣ୍ଡୁଅ ଓ କେଳି ଭୋଗ ହୋଇଥିଲା । ୨୧ ଦିନ ବାହାର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ପରେ ଭିତର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାରେ ରହିବେ ମହାପ୍ରଭୁ ।

Also Read- Gold Rate: ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ସୁନା ସହ ବଢିଲା ରୂପା ଦର, ୧୦ ଗ୍ରାମକୁ...

Also Read- ଝାରଗ୍ରାମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଝାଲମୁଢୀ ଖିଆ ପରେ ସିଏମ ମମତା କହିଲେ...

Soubhagya Ranjan Mishra

top 10 news today
Top 10 News: ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି JEE ମେନ୍‌ ସେସନ ୨ ରେଜଲ୍ଟ, ୯୮୯ ସିଲିଣ୍ଡର ଜବତ ସହ ଅନ୍ୟ ଖବର
West Bengal Election 2026
ଝାରଗ୍ରାମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଝାଲମୁଢୀ ଖିଆ ପରେ ସିଏମ ମମତା କହିଲେ...
Odisha news
Odisha News:ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ର କୂଳପତି ଭାବେ ଦାୟିତ୍ବ ନେଲେ ପ୍ରଫେସର ବ୍ୟୋମକେଶ
share market
ଷ୍ଟକ ବଜାରରେ ଧାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜାରି! ନିବେଶକ ସହିଲେ ବଡ କ୍ଷତି
Odisha news
Odisha News:ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ୩ଦିନ ସ୍କୁଲ୍‌ ଛୁଟି