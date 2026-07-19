Add Zee Business As A Preferred Source
App

Adapa Abhada: ଆଡ଼ପ ମଣ୍ତପରେ ଶ୍ରୀଜୀଉ, ଆଜିଠାରୁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ ଅବଢ଼ା

Adapa Abhada: ଆଡ଼ପ ମଣ୍ତପରେ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଜୀଉ। ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ତିଚା ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପରେ ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରଥାରୁଢ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହ ଗୋଟି ପହଣ୍ତିରେ ଜନ୍ମବେଦୀରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇଛନ୍ତି।

Written ByNarmada BeheraEdited By:Narmada Behera
Published: Jul 19, 2026, 10:30 AM IST|Updated: Jul 19, 2026, 10:30 AM IST
Adapa Abhada: ଆଡ଼ପ ମଣ୍ତପରେ ଶ୍ରୀଜୀଉ, ଆଜିଠାରୁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ ଅବଢ଼ା
Image Credit: ଆଡ଼ପ ମଣ୍ତପରେ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଜୀଉ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Petrol Diesel Price Today: ତେଲ ଦରକୁ ନେଇ ଛୁଟି ଦିନରେ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର! ଲିଟର ପିଛା ରହିଛି..
petrol diesel price today1 hr ago
2
FIFA World Cup final2 hrs ago
3
Parliament Monsoon Session 20263 hrs ago
4
India vs England ODI 2026Jul 18
5
Top 10 newsJul 18