Adapa Abhada: ଆଡ଼ପ ମଣ୍ତପରେ ଶ୍ରୀଜୀଉ, ଆଜିଠାରୁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ ଅବଢ଼ା

Adapa Abhada: ଆଡ଼ପ ମଣ୍ତପରେ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଜୀଉ। ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ତିଚା ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପରେ ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରଥାରୁଢ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହ ଗୋଟି ପହଣ୍ତିରେ ଜନ୍ମବେଦୀରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ରତ୍ନବେଦୀ ଛାଡି଼ ଜନ୍ମବେଦିରେ ଅବତିର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହ। କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଟିକେ ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି।
ଭକ୍ତମାନେ ଆଜି ଅପରାହ୍ଣରେ ଆଡ଼ପ ଅବଢ଼ା ପାଇବେ ବୋଲି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଲୋକାରଣ୍ୟ ହୋଇପଡିଛି ଶରଧାବାଲି। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ତପରେ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି କଳା ଠାକୁର। ଗୋଟି ପହଣ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ବଡ଼ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର, ପରେ ହଳଦୀ ମୁହିଁ ଓ ଶେଷରେ କଳାଠାକୁର ଟାହିଆ ଲଗେଇ ଝୁଲିଝୁଲି ମନମୋହି ଗୁଣ୍ତିଚା ବାଡିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ଗୁଣ୍ତିଚା ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ହୋଇଥିଲା ଭକ୍ତଭଗବାନ୍ ଙ୍କ ମିଳିନ।
ଆଡ଼ପ ପହଣ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସେହିପରି, ତିନି ରଥଗୁଣ୍ତିଚା ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ରଥ ଉପରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ନୀତିକାନ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଗତକାଲି ରାତିରେ ତିନି ରଥ ଉପରେ ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ହୋଇଥିଲା। ଶୁକ୍ରବାର ରାତ୍ରରେ ରଥ ଉପରେ ପହୁଡ ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା। ଆଜିଠାରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ତିଚା ମନ୍ଦିରର ଆଡ଼ପ ମଣ୍ତପରେ ବିରାଜମାନ ତିନି ଦିଅଁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇବେ। ଏନେଇ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି।
-ଜୁଲାଇ ୨୦ରେ ହେରାପଞ୍ଚମୀ ନୀତି।
- ୨୧ରେ ରଥ ଦକ୍ଷିଣମୋଡ଼।
-୨୩ରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନ।
-୨୪ରେ ବାହୁଡ଼ାଯାତ୍ରା।
-୨୫ରେ ସୁନାବେଶ।
-୨୬ରେ ଅଧର ଓ ଗରୁଡ଼ ଶୟନ ନୀତି
- ୨୭ ତାରିଖରେ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।