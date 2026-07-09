Add Zee Business As A Preferred Source
App

Ratha Yatra 2026: ପୁଣି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ଉଡ଼ିଲା ଡ୍ରୋନ୍‌, ନୋ- ଫ୍ଲାଇଂ ଜୋନ୍‌ରେ...

Ratha Yatra 2026: ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। କାହିଁକିନା ଆଗକୁ ଆସୁଛି ରଥଯାତ୍ରା। ହେଲେ, ଏହାରି ଭିତରେ ଗୁରୁବାର ସକାଳେ ପବିତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଏକ ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡ଼ୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଯାହାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର୍ ଧରୁଛି। ମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି।

Written ByNarmada Behera
Published: Jul 09, 2026, 03:17 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 03:17 PM IST
Ratha Yatra 2026: ପୁଣି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ଉଡ଼ିଲା ଡ୍ରୋନ୍‌, ନୋ- ଫ୍ଲାଇଂ ଜୋନ୍‌ରେ...

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
OUATରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ପ୍ରାଧିକରଣ ପତ୍ର ବାଣ୍ଟିଲେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି
Odia News50 min ago
2
Hirakud Dam1 hr ago
3
Odisha vigilance1 hr ago
4
FIFA 20262 hrs ago
5
Missing Fishermen News4:53 AM IST