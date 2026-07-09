Ratha Yatra 2026: ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। କାହିଁକିନା ଆଗକୁ ଆସୁଛି ରଥଯାତ୍ରା। ହେଲେ, ଏହାରି ଭିତରେ ଗୁରୁବାର ସକାଳେ ପବିତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଏକ ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡ଼ୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଯାହାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର୍ ଧରୁଛି। ମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ,ଗୁରୁବାର ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୫ଟା ୩୦ ସମୟରେ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଡ୍ରୋନ୍ ବୁଲୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ, ପୁରୀ ପୋଲିସ ଅଧିକ୍ଷକ ପ୍ରତୀକ ସିଂହ ତୁରନ୍ତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦଳ ଗଠନ କରି ସିଂହଦ୍ୱାର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ଟିମ୍, ମାଟିମଣ୍ଡପ ସାହି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଡ୍ରୋନ୍କୁ ସଫଳତାର ସହ ଟ୍ରାକ୍ କରି ଜବତ କରିଥିଲା।
ଡ୍ରୋନ୍ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ଯୁବକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଯୁବକ ଜଣକ କଲକାତାର ଜୟକୃଷ୍ଣ ମଣ୍ଡଳ ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ସିଂହଦ୍ୱାର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି।ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ,ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ।ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡିବା ଘଟଣା ପଛରେ ଆଉ କେଉଁମାନଙ୍କ ହାତ ରହିଛି ତାହା ଏବେ ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ।