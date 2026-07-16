Ratha Yatra 2026: କାଲି ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କ ଆଡ଼ପ ବିଜେ ନୀତି ହେବ ନାହିଁ

ପୁରୀ: କାଲି ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କ ଆଡ଼ପ ବିଜେ ନୀତି ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ । ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ ସାଢେ ୯ ଟାରେ ପୁନର୍ବାର ରଥ ଟଣା ଯିବ । ପହଣ୍ଡି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ଚାଲିଥିଲା । ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୁମୁଟ ପାଖରେ ପାଖାପାଖି ୪୫ ମିନିଟ୍ ଅଟକି ରହିଲେ । କଣ ପାଇଁ ଅଟକି ରହିଲେ ଏହା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବୋଲି ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀ କହିଛନ୍ତି।
ଅନ୍ୟପଟେ, ଅଣନିଶ୍ବାସୀରେ ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଆସିନି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ । ଘଟଣା ବୁଝିବାକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଭିତ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଆସିଲା ପରେ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।
यही हैं हम — एकजुट, एकत्रित, एकनिष्ठ, एकसंकल्प, एकमत, एकलक्ष्य, एकभाव, एकशक्ति
जय जगन्नाथ pic.twitter.com/rapgU0rSCM
— Shivam Tyagi (Modi Ka Parivar) (@ShivamSanghi12) July 16, 2026