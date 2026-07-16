Add Zee Business As A Preferred Source
App

Ratha Yatra 2026: କାଲି ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କ ଆଡ଼ପ ବିଜେ ନୀତି ହେବ ନାହିଁ

ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ ସାଢେ ୯ ଟାରେ ପୁନର୍ବାର ରଥ ଟଣା ଯିବ । ପହଣ୍ଡି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ଚାଲିଥିଲା । ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୁମୁଟ ପାଖରେ ପାଖାପାଖି ୪୫ ମିନିଟ୍ ଅଟକି ରହିଲେ ।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jul 16, 2026, 09:12 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 09:19 PM IST
Ratha Yatra 2026: କାଲି ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କ ଆଡ଼ପ ବିଜେ ନୀତି ହେବ ନାହିଁ

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Ratha Yatra 2026: କାଲି ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କ ଆଡ଼ପ ବିଜେ ନୀତି ହେବ ନାହିଁ
Ratha Yatra 202618 min ago
2
Happy Rath Yatra1 hr ago
3
PM Narendra Modi2 hrs ago
4
Odia News3 hrs ago
5
Odia News12:00 PM IST