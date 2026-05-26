Odisha News: ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା- ଘୋଷଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସେବାୟତ ସମନ୍ବୟ ବୈଠକ

Zee OdishaOdisha StateOdisha News: ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା- ଘୋଷଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସେବାୟତ ସମନ୍ବୟ ବୈଠକ

Odisha News: ଜୁନ୍ ୨୯ରେ ବିଶ୍ୱନିଅନ୍ତାଙ୍କ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଓ ଜୁଲାଇ ୧୬ରେ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ଘୋଷଯାତ୍ରା । ଏହାକୁ ସୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ବସିଥିଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ସେବାୟତ ସମନ୍ବୟ ବୈଠକ ହୋଇଛି । ଆଗାମୀ ୩୦ ତାରିଖରେ ଛତିଶା ନିଯୋଗ ବୈଠକ। ଏଣୁ ବୈଠକ ପୂର୍ବରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ବିଭିନ୍ନ ନିଯୋଗ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: May 26, 2026, 12:32 PM IST

ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବୈଠକ ନେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ସକାଳେ ପୂଜାପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବାବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦଇତାପତି ମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଅନୁପାଳନ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପହଣ୍ଡି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ,ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ଓ ରଥଯାତ୍ରାକୁ କିପରି ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରାଯିବ ଏବଂ ନୀତିନିର୍ଘଣ୍ଟ ଅନୁପାଳନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବାରୋପ କରାଯାଇଛି । ୩୦ ତାରିଖ ପୁର୍ବରୁ ଅନ୍ୟ ନିଯୋଗ ସହ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ।  ବୈଠକରେ ଦଇତାପତି ନିଯୋଗର ସଭାପତି, ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।

ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ଓ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ନୀତିକାନ୍ତି ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପହଣ୍ଡିକୁ ନେଇ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ତେବେ ନିଯୋଗ ଦ୍ବାରା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଥିବା ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ,ବଳଭଦ୍ର ଓ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ ସମ୍ପାଦିତ ହେବ। ଏଥିରେ ବିଳମ୍ବ କିମ୍ବା ଅନିୟମିତତାକୁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ । ପହଣ୍ଡିରେ କଟକଣା ଓ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯାଇଛି।

Narmada Behera

