Odisha News: ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା- ଘୋଷଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସେବାୟତ ସମନ୍ବୟ ବୈଠକ

Odisha News: ଜୁନ୍ ୨୯ରେ ବିଶ୍ୱନିଅନ୍ତାଙ୍କ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଓ ଜୁଲାଇ ୧୬ରେ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ଘୋଷଯାତ୍ରା । ଏହାକୁ ସୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ବସିଥିଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ସେବାୟତ ସମନ୍ବୟ ବୈଠକ ହୋଇଛି । ଆଗାମୀ ୩୦ ତାରିଖରେ ଛତିଶା ନିଯୋଗ ବୈଠକ। ଏଣୁ ବୈଠକ ପୂର୍ବରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ବିଭିନ୍ନ ନିଯୋଗ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି।
ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବୈଠକ ନେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ସକାଳେ ପୂଜାପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବାବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦଇତାପତି ମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଅନୁପାଳନ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପହଣ୍ଡି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ,ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ଓ ରଥଯାତ୍ରାକୁ କିପରି ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରାଯିବ ଏବଂ ନୀତିନିର୍ଘଣ୍ଟ ଅନୁପାଳନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବାରୋପ କରାଯାଇଛି । ୩୦ ତାରିଖ ପୁର୍ବରୁ ଅନ୍ୟ ନିଯୋଗ ସହ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ବୈଠକରେ ଦଇତାପତି ନିଯୋଗର ସଭାପତି, ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।
ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ଓ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ନୀତିକାନ୍ତି ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପହଣ୍ଡିକୁ ନେଇ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ତେବେ ନିଯୋଗ ଦ୍ବାରା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଥିବା ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ,ବଳଭଦ୍ର ଓ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ ସମ୍ପାଦିତ ହେବ। ଏଥିରେ ବିଳମ୍ବ କିମ୍ବା ଅନିୟମିତତାକୁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ । ପହଣ୍ଡିରେ କଟକଣା ଓ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯାଇଛି।