Ratha Yatra Managing meeting: ଆଗାମୀ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆସନ୍ତାକାଲି ବସିବ ଏକ ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ ବୈଠକ
Ratha Yatra Managing meeting:  ୧୯ ତାରିଖରେ ବୈଠକ ହେବା ନେଇ ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ୧୫ ସ୍ୱାଧିନତା ଦିବସରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଏକ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ନୂଆ ପରିଚାଳନା କମିଟି ଗଠନ ହେବା ପରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯାଇ ଗଣତିମଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ।

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Aug 18, 2025, 08:08 PM IST

Ratha Yatra Managing meeting: ଆଗାମୀ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆସନ୍ତାକାଲି ଭୁବନେଶ୍ଵରରେ ବସିବ ଏକ ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ ବୈଠକ। ପରିଚାଳନା କମିଟିର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିବ ବୈଠକ। ଗତ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଯେଉଁସବୁ ତୃଟି ବିଚ୍ୟୁତି ଥିଲା ତାହାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ରଥଯାତ୍ରାରେ ରଥଟଣାରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା , ଦଳାଚକଟାରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ରଥ ଗୁଣ୍ଡିଚାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପହୁଡ଼ ହେବା ଓ ପହୁଡ଼ ଖୋଲିବା ନିତିରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଉପରେ ତର୍ଜମା କରାଯିବ। ଏଥିସହିତ ଆଗାମୀ ୨୦୨୬ ରଥଯାତ୍ରା ଓ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀକୁ କିଭଳି ସୃଙ୍ଖଳିତ ଓ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରାଯିବ ସେନେଇ ଏହି ହାଇଲେବଲ ବୈଠକରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହୋଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। 

ରଥଯାତ୍ରାରେ ଦଳାଚକଟାରେ ୩ଜଣ ଭକ୍ତ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ଓ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ କମିଶନ ବସିଥିଲା। ବରିଷ୍ଠ ଆଇଏଏସ ଅନୁ ଗର୍ଗ ଇତି ମଧ୍ୟରେ ଏନେଇ ବିସ୍ତୃତ ରିପୋର୍ଟ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିସାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଏହି ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଡକ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଏସପିଙ୍କ ସହ କିଛି ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଓ ସେବକ ଯୋଗଦେବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ୧୯ ତାରିଖରେ ବୈଠକ ହେବା ନେଇ ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ୧୫ ସ୍ୱାଧିନତା ଦିବସରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଏକ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ନୂଆ ପରିଚାଳନା କମିଟି ଗଠନ ହେବା ପରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯାଇ ଗଣତିମଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ।

 ତେବେ ଏହିଭଳି ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ବସିବ ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ ବୈଠକ। ତେବେ ସରକାର ରଥଯାତ୍ରା ଓ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀକୁ ସୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବୈଠକଟି ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏସପି। ସେପଟେ ଏହି ବୈଠକ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ନହୋଇ ପୁରୀରେ ହୋଇଥିଲେ ଉଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଅନେକ ସେବାୟତ ଏହି ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ଵରରେ ହେବାଯୋଗୁଁ କିଛି ସେବାୟତ ତାଙ୍କର ମନର କଥା କହିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସେବାୟତ।

