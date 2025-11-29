୮ ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ କଟିଛି- ଖାଦ୍ୟ ଓ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ

ଯେଉଁମାନଙ୍କ କାର୍ଡ କଟିଛି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୭୫ ହଜାର ୩୦ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ଏବଂ ୪୫୪୯୬ ଆଇଟି ଦାତା ରହିଛନ୍ତି । ସମୁଦାୟ ୮ ଲକ୍ଷ ୧୬ ହଜାର ୫୬ ଜଣଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ କଟିଛି ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିଧାନସଭା ଶୀତ ଅଧିବେଶନ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସ୍ୱାଭାବିକ ଚାଲିଛି । ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ । ଖାଦ୍ୟ ଓ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ୮ ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ କଟିଛି ।
ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗତ ୧୫ ମାସ ସରକାରରେ e-KYC ଲାଗୁ କରିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୯୬% e-KYC ଶେଷ ହୋଇଛି । କେବଳ କେବଳ ୪% ଲୋକ e-KYC କରି ନାହାନ୍ତି । ୬ ଲକ୍ଷ ୯୫ ହଜାର ୫୩୦ ଜଣ ମୃତ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି । ୮ ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ କଟିଛି । ଯେଉଁମାନଙ୍କ କାର୍ଡ କଟିଛି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୭୫ ହଜାର ୩୦ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ଏବଂ ୪୫୪୯୬ ଆଇଟି ଦାତା ରହିଛନ୍ତି । ସମୁଦାୟ ୮ ଲକ୍ଷ ୧୬ ହଜାର ୫୬ ଜଣଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ କଟିଛି । ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ କଟାଯାଇନାହିଁ । ପୋର୍ଟାଲରେ ଆବେଦନ କଲେ ପୁଣିଥରେ ଯାଞ୍ଚ ହେବ । ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ୧୩ ଲକ୍ଷ ୫୦ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ୧ ଲକ୍ଷ ୫୦ ଜଣଙ୍କୁ କାର୍ଡ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଖାଦ୍ୟ ଓ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ପାତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
