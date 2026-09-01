Ratna Bhandar: ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଆଜି ବିଶେଷ ଦିନ, ଗଣତି-ମଣତି ଉପରେ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର

ପୁରୀ(ସଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର): ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଅଳଙ୍କାର ଓ ମୂଲ୍ୟବାନ ସାମଗ୍ରୀର ଗଣତି ଏବଂ ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଜି ଗଣତି ଓ ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି। ସକାଳ ଧୂପ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।
ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ମୋଟ ୧୭ତମ ଦିବସରେ ଜାରି ରହିଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଲାଗି ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୂଲ୍ୟବାନ ସାମଗ୍ରୀର ସଠିକ୍ ହିସାବ ରଖିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି।
ଝୋବା କଣ୍ଠିର ଗଣତି ଶେଷ
ଗତକାଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଲାଗି ହେଉଥିବା ଝୋବା କଣ୍ଠିର ଗଣତି କରାଯାଇଥିଲା। ଗଣତି ପରେ ଏହାକୁ ଭଣ୍ଡାର ମେକାପଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ ଦାନ ସୂତ୍ରରେ ଆସୁଥିବା ଅଳଙ୍କାରଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହି ଅଳଙ୍କାରଗୁଡ଼ିକର ଗଣତି ଓ ମଣତି କରାଯିବ।
କାଠ ବାକ୍ସରେ ରହିଛି ମୂଲ୍ୟବାନ ସାମଗ୍ରୀ
ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଥିବା କାଠ ବାକ୍ସଗୁଡ଼ିକରେ କିଛି ମୂଲ୍ୟବାନ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ଅଳଙ୍କାର ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଜି ଏହି କାଠ ବାକ୍ସଗୁଡ଼ିକର ମାପ ନିଆଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ କାଠ ବାକ୍ସ ଭିତରେ ରହିଥିବା ଅଳଙ୍କାର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ଗଣତି-ମଣତି କରାଯିବ। ଏହାପରେ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ରଖାଯିବ।
ଅଳଙ୍କାର ପାଇଁ ହେବ ତିନୋଟି ସେଟ୍
କାଠ ବାକ୍ସରେ ଥିବା ଅଳଙ୍କାର ଓ ମୂଲ୍ୟବାନ ସାମଗ୍ରୀକୁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଭାବେ ରଖିବା ପାଇଁ ତିନୋଟି ସେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଗଣତି ଓ ମଣତି ପରେ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ରଖାଯିବ।
ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଏହି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ତଦାରଖ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବିଶ୍ୱନାଥ ରଥ, ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଡ. ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା, ଏସ୍ପି ପ୍ରତୀକ ସିଂହ ଏବଂ ଭଣ୍ଡାର ମେକାପଙ୍କ ସମେତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଓ ସେବାୟତମାନେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଥିବା ଅଳଙ୍କାର ଓ ମୂଲ୍ୟବାନ ସାମଗ୍ରୀର ସଠିକ୍ ଗଣତି-ମଣତି ସହ ସୁରକ୍ଷିତ ସଂରକ୍ଷଣ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି।