Add Zee Business As A Preferred Source
App

Ratna Bhandar: ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଆଜି ବିଶେଷ ଦିନ, ଗଣତି-ମଣତି ଉପରେ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର

ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ମୋଟ ୧୭ତମ ଦିବସରେ ଜାରି ରହିଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଲାଗି ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୂଲ୍ୟବାନ ସାମଗ୍ରୀର ସଠିକ୍ ହିସାବ ରଖିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି।

Reported BySanjaya Kumar MohapatraEdited ByPriyambada Rana
Published: Sep 01, 2026, 05:11 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 05:11 PM IST
Ratna Bhandar: ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଆଜି ବିଶେଷ ଦିନ, ଗଣତି-ମଣତି ଉପରେ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର
Image Credit: Image Source: Reporter

About the Author

Sanjaya Kumar Mohapatra

Sanjaya Kumar Mohapatra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ପଟ୍ଟନାୟକିଆ ଛକ ଘଟଣାରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡାଦେଶ
2
3
4
5