Ratna Bhandar: ଆଜି ପୁଣି ଖୋଲିବ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର

Ratna Bhandar:ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ଶେଷ ହେବାପରେ ଭିତର ଭଣ୍ଡାରକୁ ଯିବ ଟିମ୍ ।ମୋଟ ଉପରେ ଏକାଦଶ ଦିନରେ ଓ ଭିତର ଭଣ୍ଡାରରେ ଷଷ୍ଠ ଦିନରେ ହେବ ରତ୍ନ ଗଣତି ।ଦିନ ତମାମ ବାହାର କାଠରୁ ଦର୍ଶନ ସାନିଧ୍ୟ ନେବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ।

Written By  Narmada Behera|Last Updated: May 19, 2026, 11:01 AM IST

Ratna Bhandar:ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ଶେଷ ହେବାପରେ ଭିତର ଭଣ୍ଡାରକୁ ଯିବ ଟିମ୍ ।ମୋଟ ଉପରେ ଏକାଦଶ ଦିନରେ ଓ ଭିତର ଭଣ୍ଡାରରେ ଷଷ୍ଠ ଦିନରେ ହେବ ରତ୍ନ ଗଣତି ।ଦିନ ତମାମ ବାହାର କାଠରୁ ଦର୍ଶନ ସାନିଧ୍ୟ ନେବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ।ମହାସ୍ନାନ ଭଳି ଅନାବଶ୍ୟକ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଦିନ ତମାମ ଭିତର କାଠ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ୍ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ନେଇଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି।

କେବଳ ରତ୍ନ ଗଣତି ହେଉଥିବା ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ବନ୍ଦ୍ ରହିବ ଭିତର କାଠ ଦର୍ଶନ।ତେବେ ଚଳିତ ମାସରେ ଆହୁରି 7 ଦିନ ହେବ ଭିତର ଭଣ୍ଡାରରେ ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ।19 ମେ,21 ମେ,23 ମେ,26 ମେ,28 ମେ,29 ମେ ଓ 30 ମେ ରେ ହେବ ଭିତର ଭଣ୍ଡାରର ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ମଣତି ।ପୂର୍ବରୁ ଦଶ ଦିନର ଗଣତି ରେ ମୋଟ 60 ଘଣ୍ଟାର ଗଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରିଛି ।

ଚଳନ୍ତି ଭଣ୍ଡାରରେ କେବଳ ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଥିବା ଦୁଇ ଅଳଙ୍କାର କୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ଶେଷ ହୋଇଛି ।ବାହାର ଭଣ୍ଡାରରେ 3 ଟି ଅଳଙ୍କାର ଚିହ୍ନଟ ହୋଇ ପାରିନଥିବା ବେଳେ 1978 ତାଲିକା ସହ ମେଳକ ଅନୁଯାୟୀ ଅଳଙ୍କାର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଛି।ସେହିପରି ଭିତର ଭଣ୍ଡାରରେ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଗଣତିରେ ପ୍ରାୟ 130 ଅଳଙ୍କାର ଅର୍ଥାତ୍ 25 ପ୍ରତିଶତ ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଛି ।1978 ତାଲିକା ଅନୁଯାୟୀ ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ 4364 ଭରିର 367 ପ୍ରକାର ସୁନା ଓ 14878 ଭରି ର 231 ପ୍ରକାର ରୂପା ରହିଛି ।ସବୁ ଅଳଙ୍କାରର 1978 ତାଲିକା ଅନୁଯାୟୀ ମେଳକ ସହ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇନଥିବା ଅଧିକ ଅଳଙ୍କାରକୁ 2026 ର ନୂଆ ତାଲିକା ସହ ଯୋଗ କରାଯାଉଛି ।ମେଳକ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ଅଳଙ୍କାର ର 3D ମ୍ୟାପିଙ୍ଗ ଓ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ,ଭିଡିଓଗ୍ରାଫୀ କରାଯାଉଛି ।

ସୁନା କୁ ହଳଦିଆ କପଡା ,ରୂପା କୁ ଧଳା କପଡା ଓ ଅନ୍ୟ ଅଳଙ୍କାର ସବୁ କୁ ନାଲି କପଡ଼ାରେ ରଖି ତାକୁ ଛୋଟ ଷ୍ଟିଲ ବାକ୍ସ ରେ ରଖିବା ପରେ ନେଇ ନୂଆ ସିନ୍ଦୁକରେ ରଖାଯାଉଛି । ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଡକ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀଙ୍କ ପୌରୋହିତ୍ୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ବୈଠକ ବସିବ। ତାପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ।

Narmada Behera

