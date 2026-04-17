Odisha News: ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ରତ୍ନାଳଙ୍କାରର ଗଣତି ଓ ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି

Odisha News: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ରତ୍ନାଳଙ୍କାରର ଗଣତି ଓ ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଚଳନ୍ତି ଓ ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଗଣତି ତୃତୀୟ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାସ୍ନାନ ହେବାରୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି। ଆଜି ବି ଟ୍ରେଜେରୀରୁ ଦୁଇଟି ଚାବି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଅଣାଯାଇ ସକାଳ ଧୁପ ପରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲା ଯାଇଛି।
Odisha News: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ରତ୍ନାଳଙ୍କାରର ଗଣତି ଓ ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଚଳନ୍ତି ଓ ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଗଣତି ତୃତୀୟ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାସ୍ନାନ ହେବାରୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି। ଆଜି ବି ଟ୍ରେଜେରୀରୁ ଦୁଇଟି ଚାବି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଅଣାଯାଇ ସକାଳ ଧୁପ ପରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲା ଯାଇଛି।
ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯାଇ ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁସାରେ ହେଉଛି ରତ୍ନାଳଙ୍କାରର ଗଣତି। କେବଳ ଅଧିକୃତ ସଦସ୍ୟ ମାନେ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଭଣ୍ଡାର ନାୟକ, ଭଣ୍ଡାର ମେକାପ,ତଢ଼ଉ କରଣ,ଦେଉଳ କରଣ ଆଦି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ବାହାର ଭଣ୍ଡାରରୁ ରହି ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟବାହୀ ଦଳ। ଭେଣ୍ଟିଲେସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା,ଆଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଦି ବାହାର ଭଣ୍ଡାରରୁ କରାଯାଉଛି। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅଳଙ୍କାରର ଭିଡିଓ ଗ୍ରାଫି,3D ମ୍ଯାପିଂ ସହ ଗଣତି କରାଯାଉଛି। ୧୯୭୮ ତାଲିକା ସହ ମେଳକ କରାଯିବ।