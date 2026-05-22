Odisha News: ଶେଷ ହେଲା ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ମଣତି

Zee Odisha

Odisha News: ଶେଷ ହେଲା ତ୍ରୟୋଦଶ ଦିନରେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ମଣତି। ଭିତର ଭଣ୍ଡାର ର ଗଣତି ର ଥିଲା ଅଷ୍ଟମ ଦିନ ।

Written By  Narmada Behera|Last Updated: May 22, 2026, 11:44 AM IST

Odisha News: ଶେଷ ହେଲା ତ୍ରୟୋଦଶ ଦିନରେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ମଣତି। ଭିତର ଭଣ୍ଡାର ର ଗଣତି ର ଥିଲା ଅଷ୍ଟମ ଦିନ ।ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରୁ ବାହାରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲେ ଟିମ୍ ।ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରାକରଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ଏସ ଓ ପି ଅନୁଯାୟୀ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ 6 ଟା 30ସମୟରେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ପରେ ହୋଇଥିଲା ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ।10 ଟା 10 ରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ।

ଆଜି ତ୍ରୟୋଦଶ ଦିନରେ ପ୍ରାୟ  3 ଘଣ୍ଟା 40 ମିନିଟ୍ ର ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି ।ମୋଟ ଉପରେ ପାଖାପାଖି 70 ଘଣ୍ଟାର ଗଣତି ସରିଛି କହିଛନ୍ତି ଜଷ୍ଟିସ ରଥ।ଚଳନ୍ତି ଭଣ୍ଡାରରେ 1978 ରେ  31 ଅଳଙ୍କାର ଥିବାବେଳେ ଏବ୍ ଅଳଙ୍କାର ସଂଖ୍ୟା 40 ରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।ବାହାର ଭଣ୍ଡାରରେ 1978 ରେ 131 ଅଳଙ୍କାର ଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା 164 ରେ ପହଞ୍ଚିଛି କହିଛନ୍ତି ଜଷ୍ଟିସ ରଥ।ତେବେ ଭିତର ଭଣ୍ଡାରରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 1978 ତୁଳନାରେ ହ୍ରାସ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।

1982 ରୁ 1985 ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ସୁନା ଓ ପ୍ରାୟ 58 ରୂପା ଟି ଠାକୁରଙ୍କ ଦ୍ୱାର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜଷ୍ଟିସ ରଥ। ତେବେ ଏବେ ଭିତର ଭଣ୍ଡାରର ପ୍ରାୟ 150 ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ହୋଇଥିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ ।1978 ତାଲିକା ଅନୁଯାୟୀ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡିକର ମେଳକ କରାଯାଉଛି।ମେଳକ ପୂର୍ବରୁ ରତ୍ନ ଚିହ୍ନଟ ,ଓଜନ ମାପ,3D ମ୍ୟାପିଙ୍ଗ ଓ ଭିଡିଓ ଗ୍ରାଫି ,ଫୋଟୋ ଗ୍ରାଫି ସହ E CATALOGUE କରାଯାଉଛି।ବିଭିନ୍ନ ରତ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ରତ୍ନ ବିଶାରଦ ମାନେ ଚିହ୍ନଟ କରି ରଖୁଛନ୍ତି । ଗଣତି ପରେ ମେଳକ କରାଯାଇ 2029 ମସିହାର ନୂଆ ଟ୍ୟାଗ ଲଗାଯିବା ସହ ଏକ ଛୋଟ ଷ୍ଟିଲ ବାକ୍ସ ରେ ଚାବି ଦେଇ ତାକୁ ନବନିର୍ମିତ ସିନ୍ଦୁକ ରେ ରଖାଯାଉଛି। 

ଚଳିତ ମାସରେ ଆଉ 4 ଦିନ ହେବ ଭିତର ଭଣ୍ଡାରରେ ଗଣତି ମଣତି ।23,26,28,29 ମେ ରେ ହେବ ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ।ପୂର୍ବରୁ ସୂଚୀରେ 30 ମେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି।ଗଣତି ସମୟରେ ନୀତିରେ କୌଣସି ବ୍ୟାଘାତ ନହେବା ସହ ବାହାର  କାଠରୁ ଦର୍ଶନ ସାନିଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। 

