Odisha News: ଆରମ୍ଭ ହେଲା ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା,ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ
Zee Odisha

Odisha News: ଆରମ୍ଭ ହେଲା ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା,ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ

Odisha News: ଅସ୍ଥାୟୀ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୂଳ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସକାଳ ୯ଟା ୪୫ ମିନିଟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଶୋଧ କରି ଭକ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ କରାଗଲା। ସେପଟେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟଳୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ବୈଠକ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେଥିରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଏସପି,ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଷ୍ଟିସ ବିଶ୍ୱନାଥ ରଥ, ଦେଉଳକରଣ, ତଢାଉ କରଣଙ୍କ ସମେତ କମିଟି ସଦଶ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲା। 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Sep 23, 2025, 02:03 PM IST

ତା ପରେ ସମସ୍ତ ସଦଶ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଠିକ ଦିନ ୧୦ ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ବେହରଣ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ମେଟାଲ ଡିଟେକ୍ଟର ଲଗାଯାଇ ଥିବା ବେଳେ ସେହିଠାରେ କମିଟି ସଦଶ୍ୟଙ୍କୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ମୁଖ୍ୟଭଣ୍ଡାର ଚାବି ଟ୍ରେଜେରିରୁ ନୀତି ପ୍ରଶାସକ ଆଣିଥିବା ବେଳେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଖୋଲା ଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ଗଜପତିଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି, ଭଣ୍ଡାର ମେକାପ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଖୋଲା ଯାଇଥିଲା। ସେପଟେ ଓଡ୍ରାଫ ଟିମ ପକ୍ଷରୁ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଆଲୋକୀକରଣ କରାଯାଇଛି। 

ସେପଟେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭଣ୍ଡାର ଘର ଯଥା ଖଟ ଶେଜ ଓ ଚାଙ୍ଗଡ଼ା ଘର ଖୋଲାଯାଇ ସେଥିରେ ଥିବା ୭ଟି ଗଡ଼ରେଜକୁ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପରେ ଚାଙ୍ଗଡ଼ା ଘରେ ଥିବା ବାହାର ଭଣ୍ଡାରର  ସିନ୍ଦୁକ ଓ ଟ୍ରଙ୍କ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେବ।ତେବେ ଏ ନେଇ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଆଧାରରେ ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଇଛି ମେଟାଲ ଡିଟେକ୍ଟର। ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଗଲା ମେଟାଲ ଡିଟେକ୍ଟର ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ମେସିନ। ସେପଟେ ବେହରଣ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଲଗାଗଲା ମେଟାଲ ଡିଟେକ୍ତର। 

ସେଥିରେ କମିଟି ସଦଶ୍ୟଙ୍କୁ ଯାଞ୍ଚ କରି ଭିତରକୁ ଛଡା ଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଦୁଇଟି ଧରଣର ପାସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। କମିଟି ସଦଶ୍ୟ ଓ ଅଧିକୃତ ପାଳିଆଙ୍କ ପାଇଁ  ହୋଇଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସେପଟେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିଦ୍ୱାରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁତୟନ ହେଲାଣି। ୧୩ସେକ୍ସନ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ସହ ଠିକ ୧୦ଟାରେ ମନ୍ଦିର ଭିତର ଶୋଧ ହୋଇଥିଲା ।୧୧ ଜଣିଆ କମିଟି ସଦଶ୍ୟ ମାନେ ପରମ୍ପରିକ ବେଶ ମଠା ମକୁଟା ପରିଧାନ କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ଅଳଙ୍କାର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରିଲେ ପୁନଃ ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବ।

 

Narmada Behera

