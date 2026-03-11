Ratna Bhandar:ଏହିଦିନ ଖୋଲିବ ରତ୍ନ ଭଣ୍ତାର, ଗଣତି ମଣତି ପାଇଁ ହୋଇଛି ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ

Ratna Bhandar: ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ଓ ରତ୍ନାଳଙ୍କାରର ଗଣତି ମଣତି କରିବା ପାଇଁ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ୨୫ତାରିଖରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବ। ଏ-ଥିପାଇଁ ବି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏସଓପି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଦୁଇଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଭିନ୍ନ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି।
ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ସରକାର ଯେଉଁ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସେହି ଦିନରେ ଶୁଭକାର୍ଯ୍ଯ କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ଶୁଭବେଳାରେ ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହୁଏ ମାତ୍ର ଏହି ଅଶୁଭ ବେଳାରେ ଯଦି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲି ଗଣତି ମଣତି ହୁଏ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବନାହିଁ ବୋଲି ଭବିଷ୍ଯ ବାଣି ଦେଇଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ହରି ଶଙ୍କର ମିଶ୍ର।
ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ର ନିଷ୍ପତି ଅନୁଯାୟୀ ଆଗାମୀ ୨୫.୩.୨୦୨୬ ତାରିଖ ପରେ ଏସଓପି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ଦିନ ୧୨ଟା ୧୨ ମିନିଟ ରୁ ଦିନ ୧ଟା ୨୫ ମିନିଟ ମଧ୍ଯରେ ଅମୃତ ବେଳାରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି ପାଇଁ ଶୁଭବେଳା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଛି । କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ ତୃଟିଯୁକ୍ତ। ଏଥିପାଇଁ ଗଣତି ମଣତିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହ ଗଣତି ମଣତି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିପାରେ।
ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଜିକା ର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ସେହିଦିନ ପୂର୍ବାହ୍ନ ୧୧ଟା ୫୨ ମିନିଟ ରୁ ଅପରାହ୍ନ ୧ଟା ୨୩ ମିନିଟ ବା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ୧୨ ଠାରୁ ୧. ୩୨ ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାହୁ କାଳ ଓ ବାରବେଳା ଭୋଗ ହେଉଥିବାରୁ ତାହା ଶୁଦ୍ଧ ଶୁଭବେଳା ହୋଇନପାରେ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁଭ ଅନୁକୂଳ କାର୍ଯ୍ୟ ରେ ଘର ମୁରବୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି କିପରି ଅଛି ତାହା ଦେଖାଯାଏ।
ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ର ମାଲିକ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଙ୍କ ରାଶି ହେଉଛି ପୁଷ୍ୟା କର୍କଟା ଯେଉଁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୫ ତାରିଖ ଦିନ ଟି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଛି ।ସେଦିନ ସପ୍ତମୀ ତିଥ୍ ବ୍ୟାପ୍ତି ଦିନ ୧.୫୦ ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍କଟ ରାଶି ର ଘାତ ତିଥ୍ ରହିଥିବା ସହ ଦିନ ଟି ବୁଧବାର ହୋଇଥିବାରୁ ତାହା ମଧ୍ୟ କର୍କଟ ରାଶି ପାଇଁ ଘାତ ବାର । ତେଣୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଙ୍କ ଘାତ ତିଥ୍ ଘାତ ବାର ଏବଂ ରାହୁକାଳ ସହ ବାରବେଳା ରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ବହୁ ବାଧା ବିଘ୍ନ ହୋଇପାରେ ବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ ଶେଷ ଉପରେ ଅନିଶ୍ଚିତତାର ଆଶଙ୍କା ଆମ୍ବୁଳକ ହୋଇନପାରେ।ଏହି ସମୟ କିଭଳି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହୋଇଛି ଏବଂ କେଉଁ ଆଧାରରେ ଏହି ଦିନଟିକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି ତାହାର ତର୍ଜମା ହେବା ଜରୁରୀ ବୋଲି ଗଣନା କରି କହିଛନ୍ତି ହରିଶଙ୍କର।