Srimandira: ପାଳିକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଦୁଇ ମେକାପ ସେବକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାଟି ତୁଣ୍ଡ ଓ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ଘଟଣାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ

Ratnabhandar: ଏକାଦଶ ଦିନରେ ସରିଲା ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ ୬ ଦିନରେ ଗଣତି ସରିଛି। ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଏସ ଓ ପି ଅନୁଯାୟୀ ଅପରାହ୍ନ 3 ଟା 30 ରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ବାହାରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ତଦାରଖ ଟିମ୍। ତେବେ ଏସ ଓ ପି ଅନୁଯାୟୀ ଅପରାହ୍ନ 5 ଟା 15 ରେ ଭଣ୍ଡାର ଘର ଖୋଲାଯାଇ ଭିତର ଭଣ୍ଡାରରେ ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା।
Trending Photos
Ratnabhandar: ଏକାଦଶ ଦିନରେ ସରିଲା ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ ୬ ଦିନରେ ଗଣତି ସରିଛି। ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଏସ ଓ ପି ଅନୁଯାୟୀ ଅପରାହ୍ନ 3 ଟା 30 ରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ବାହାରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ତଦାରଖ ଟିମ୍। ତେବେ ଏସ ଓ ପି ଅନୁଯାୟୀ ଅପରାହ୍ନ 5 ଟା 15 ରେ ଭଣ୍ଡାର ଘର ଖୋଲାଯାଇ ଭିତର ଭଣ୍ଡାରରେ ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। 3 ଘଣ୍ଟା 27 ମିନିଟ୍ କାଳ ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ରାତ୍ର 8 ଟା 42 ରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ। ଭିତର ଭଣ୍ଡାରର 6 ଦିନ ଗଣତିର ଶେଷରେ ପ୍ରାୟ 30 ପ୍ରତିଶତ ଅର୍ଥାତ୍ 150 ପାଖା ପାଖି ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ଶେଷ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳୁଛି।ସମସ୍ତ ଅଳଙ୍କାର ଓ ଏଥିରେ ଖଚିତ ରତ୍ନ ଗୁଡିକୁ ଗଣତି କରାଯାଉଛି। ରତ୍ନ ବିଶାରଦମାନେ ରତ୍ନ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ସହ ସମସ୍ତ ଅଳଙ୍କାର ର ଫଟୋଗ୍ରାଫି,ଭିଡିଓ ଗ୍ରାଫୀ ଓ 3D ମ୍ୟାପିଙ୍ଗ କରାଯାଉଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ବନକ ଲାଗି ନୀତି ଯୋଗୁଁ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥଗିତ ରହିବ। ପୁଣି 21 ତାରିଖରେ ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ। ଚଳିତ ମାସରେ ଆଉ 6 ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍,21,23,26,28,29,30 ମେ ରେ ହେବ ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ। ଉକ୍ତ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ବନ୍ଦ ରହିବ ଭିତର କାଠ ଦର୍ଶନ ।
ସେପଟେ ଆଜି ଭଣ୍ଡାର ଘରେ ପାଳିକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଦୁଇ ମେକାପ ସେବକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା ପାଟି ତୁଣ୍ଡ ଓ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି। ଉଭୟ ସମ୍ପର୍କରେ କକା-ପୁତୁରା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ପ୍ରବେଶକୁ ନେଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା ବଚସା। ପରେ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଉଭୟ କକା-ପୁତୁରାକୁ ଡାକି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପଚରା ଉଚୁରା କରିଛନ୍ତି। କକା ନାରାୟଣ ମେକାପ ଓ ପୁତୁରା ମଧୂସୁଦନ ମେକାପ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି।
ତେବେ ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଡକ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା, ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ତଦାରଖ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଷ୍ଟିସ ବିଶ୍ୱନାଥ ରଥ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡରମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏଭଳି ମାରପିଟ୍ ଲାଗିବା ଘଟଣା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ କରିଛି। ତେବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଏମାନଙ୍କ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆଚରଣକୁ ନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଡକ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିବା ସହ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି।କିଶନ ମେକାପ ଙ୍କୁ ସେବାପୁଜାରୁ ନିଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି।