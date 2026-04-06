Zee OdishaOdisha StateRatnabhandar: ୪ଦିନ ଧରି କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଚାଲିବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ଗଣତି ମଣତି

Ratnabhandar: ୪ଦିନ ଧରି କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଚାଲିବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ଗଣତି ମଣତି

Ratnabhandar: ୮ ତାରିଖରୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ବାହାର ଭଣ୍ଡାରର ଗଣତି ଓ ମଣନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ। ୪ଦିନ ଧରି କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଗଣତି ହୋଇପାରେ। ବୁଧବାର ଠାରୁ ଶୁକ୍ରବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣତି କରାଯିବ ତାସହ ଶନିବାର ମଧ୍ୟ ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। 

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Apr 06, 2026, 07:38 PM IST

Ratnabhandar: ୪ଦିନ ଧରି କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଚାଲିବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ଗଣତି ମଣତି

Ratnabhandar: ୮ ତାରିଖରୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ବାହାର ଭଣ୍ଡାରର ଗଣତି ଓ ମଣନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ। ୪ଦିନ ଧରି କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଗଣତି ହୋଇପାରେ। ବୁଧବାର ଠାରୁ ଶୁକ୍ରବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣତି କରାଯିବ ତାସହ ଶନିବାର ମଧ୍ୟ ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ଗଣତି ଓ ମଣନ୍ତି ସମୟରେ ବାହାର କାଠ ଦର୍ଶନ କରାଯାଉଥିବାରୁ ଶନିବାର ଭଣ୍ଡାରର ଗଣତି କରାଯିବ। ବିଶେଷକରି ସୁନାବେଶ, ରାଜ ରାଜେଶ୍ୱର ବେଶରେ ବିଭୂଷିତ ହେଉଥିବା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ବାହାର ଭଣ୍ଡାରରେ ରହିଛି ତେଣୁ ଏହାର ଗଣତି ନିଶ୍ଚିତ କିଛିଦିନ ଲାଗିପାରେ।

ଶ୍ରୀବଳଭଦ୍ର-ଶ୍ରୀପୟର ଶ୍ରୀଭୁଜ କିରୀଟ, ଓଡ଼ିଆଣି, କୁଣ୍ଡଳ, ଚନ୍ଦ୍ରସୂର୍ଯ୍ୟ, ଆଡକାନି ,ଘାଗଡା ମାଳି, କଦମ୍ବମାଳି ,ତିଳକ , ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଅଳକା, ଝୋବାକଣ୍ଠି , ହଳ ଓ ମୂଷଳ (ଆୟୁଧ), ବାହାଡାମାଳି, ବାଘନମାଳି, ସେବତିମାଳି, ତ୍ରିଖଣ୍ଡିକା କମରପଟି।

ସେହିପରି ଶ୍ରୀସୁଭଦ୍ରା - କିରୀଟ, ଓଡ଼ିଆଣି, କାନ , ଚନ୍ଦ୍ରସୂର୍ଯ୍ୟ, ଘାଗଡାମାଳି, କଦମ୍ବମାଳି, ତଡଗି ୨ଟି (ଆୟୁଧ), ସେବତିମାଳି । ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମସ୍ତକରେ କିରୀଟ, ଶ୍ରୀଭୁଜ, ଶ୍ରୀପୟର , ଓଡିଆଣି, ଚନ୍ଦ୍ରସୂର୍ଯ୍ୟ, କାନ, ଆଡକାନି, ଘାଗଡା ମାଳି, କଦମ୍ବ ମାଳି , ତିଳକ, ଚନ୍ଦ୍ରିକା, ଅଳକା, ଝୋବାକଣ୍ଠି ୧୪) ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଚକ୍ର ଓ ରୌପ୍ୟ ଶଙ୍ଖ (ଆୟୁଧ) ହରିଡା କଦମ୍ବମାଳି, ବାହାଡାମାଳି ତାବିଜମାଳି, ସେବତିମାଳି, ତ୍ରିଖଣ୍ଡିକା କମରପଟି କେବଳ ଏତିକି ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ସୀମିତ ନଥାଏ ଆହୁରି ଅନେକ ସୁନା, ହୀରା, ନୀଳା, ମୋତି ମାଣିକ୍ୟ ଅଳଙ୍କାର ରହିଛି ଯାହାର 3D mapping, photography, videography କରାଯିବ। ପରେ ମଣତି ଭଣ୍ଡାର ମେକାପଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ।

Priyambada Rana

