Ravenshaw University: ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟର ୧୫ ଛାତ୍ର ଝାଡାବାନ୍ତିରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ, ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି

ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟର ୧୫ ଛାତ୍ର ଝାଡାବାନ୍ତିରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ, ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି

Ravenshaw University students: ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପୂର୍ବ ହଷ୍ଟେଲର ୧୫ ଜଣ ଛାତ୍ର ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତିରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ତ ପୀଡିତ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ କଟକର ଏସସିବି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଆଣ୍ଡ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି।

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Oct 29, 2025, 03:16 PM IST

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଛାତ୍ରମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହପାଠୀମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ପରିସ୍ଥିତି ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ହସ୍ପିଟାଲ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଅସୁସ୍ଥତାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଏହା ଦୂଷିତ ଖାଦ୍ୟ କିମ୍ବା ପାଣି ସହିତ ଜଡିତ ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ତଦନ୍ତ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଏକ ଟିମ୍ ପଠାଇଛି।

କଟକର ଏସସିବି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲର ଜରୁରୀକାଳୀନ ୱାର୍ଡରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ପୀଡିତ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି।

Add Zee News as a Preferred Source

ଖବର ପାଇବା ପରେ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ଡକ୍ଟର ସଞ୍ଜୟ ନାୟକ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଭାତ ରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଲ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲ ପରିଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ।

