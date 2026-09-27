Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Train Cancellation: ରାୟଗଡ଼ା ଡିଭିଜନରେ ଭୂସ୍ଖଳନ, ବାତିଲ ହେଲା ଏକାଧିକ ଟ୍ରେନ୍; ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜାରି ହେଲା ସୂଚନା

Train Cancellation: ରାୟଗଡ଼ା ଡିଭିଜନରେ ଭୂସ୍ଖଳନ, ବାତିଲ ହେଲା ଏକାଧିକ ଟ୍ରେନ୍; ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜାରି ହେଲା ସୂଚନା

ଏହି ଘଟଣାର ପ୍ରଭାବରେ ରାଉରକେଲା-ଜଗଦଲପୁର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍‌ର ଚଳାଚଳ ଆଜି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ଫଳରେ ଏହି ରୁଟ୍‌ରେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ।

Written ByPriyambada Rana
Published: Sep 27, 2026, 06:57 PM IST|Updated: Sep 27, 2026, 06:57 PM IST
Train Cancellation: ରାୟଗଡ଼ା ଡିଭିଜନରେ ଭୂସ୍ଖଳନ, ବାତିଲ ହେଲା ଏକାଧିକ ଟ୍ରେନ୍; ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜାରି ହେଲା ସୂଚନା
Image Credit: Image Source: Social Media X

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
କୋରାପୁଟରେ ବଡ଼ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ, ବୋଲେରୋର ସିକ୍ରେଟ ଚାମ୍ବରରୁ ମିଳିଲା ୧୭୬ କିଲୋ
2
3
4
5