/Train Cancellation: ରାୟଗଡ଼ା ଡିଭିଜନରେ ଭୂସ୍ଖଳନ, ବାତିଲ ହେଲା ଏକାଧିକ ଟ୍ରେନ୍; ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜାରି ହେଲା ସୂଚନା

Train Cancellation: ରାୟଗଡ଼ା ଡିଭିଜନରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ରେଳ ଚଳାଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ରେଳ ଧାରଣା ଉପରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ହେବା କାରଣରୁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କେତେକ ଟ୍ରେନ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିବାବେଳେ ଆଉ କେତେକ ଟ୍ରେନ୍ର ଚଳାଚଳ ଆଂଶିକ ଭାବେ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି।
ଏହି ଘଟଣାର ପ୍ରଭାବରେ ରାଉରକେଲା-ଜଗଦଲପୁର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ର ଚଳାଚଳ ଆଜି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ଫଳରେ ଏହି ରୁଟ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ।
ସେହିପରି କିରଣ୍ଡୁଲ-ବିଶାଖାପାଟଣା ପାସେଞ୍ଜର୍ ଟ୍ରେନ୍କୁ ଉଭୟ ପଟୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। କିରଣ୍ଡୁଲ-ବିଶାଖାପାଟଣା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ର ଚଳାଚଳ ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ପଟୁ ବାତିଲ ରହିଛି।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଜଗଦଲପୁର-ରାଉରକେଲା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ରେଳ ଚଳାଚଳ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇନଥିବାରୁ ରେଳ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକର ଚଳାଚଳରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି।
ରେଳ ଧାରଣାରୁ ଭୂସ୍ଖଳନ ହଟାଇବା ଏବଂ ରେଳ ଚଳାଚଳକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଧାର ଓ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ଟ୍ରେନ୍ର ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ରେଳ ବିଭାଗର ଅଧିକୃତ ସୂଚନା ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।