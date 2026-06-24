Vigilance Raid: ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ରାୟଗଡ଼ା RWD-1 ଇଞ୍ଜିନିୟର

ରାୟଗଡ଼ା: (Niroj Satapathy)ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନରେ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସକୁ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର RWD-I (ରୁରାଲ ୱାର୍କସ୍ ଡିଭିଜନ-୧)ର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଗତ ରାତିରେ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଜଣେ ଠିକାଦାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା କାମର ବିଲ୍ କ୍ଲିୟର କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ନୂତନ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବା ବଦଳରେ ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରଥମେ ୨.୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଏହା ୫୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବିଲ୍ ମୂଲ୍ୟର ପ୍ରାୟ ୫ ପ୍ରତିଶତ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଧରାପଡ଼ିଲେ ରାୟଗଡ଼ା RWD-1 ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ #VigilanceRaid #odishanews pic.twitter.com/W5XYbceOLQ
— ZEE Odisha News (@ZeeOdisha) June 24, 2026
ଠିକାଦାର ଏତେ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ଦେବାରେ ଅସମର୍ଥତା ପ୍ରକାଶ କରିବା ପରେ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଲାଞ୍ଚ ପରିମାଣକୁ ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ କମାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଲାଞ୍ଚ ଦାବିରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଠିକାଦାର ଜଣକ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ।
ଅଭିଯୋଗର ସତ୍ୟତା ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏକ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଫାନ୍ଦ ପକାଇଥିଲେ। ଗତ ରାତିରେ ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଠିକାଦାରଙ୍କ ଠାରୁ ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ହାତେନାତ ଧରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଛି।
ଗିରଫଦାରୀ ପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ନନ୍ଦନ ବିହାରସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ବାସଭବନ, ନୟାଗଡ଼ର ପୈତୃକ ଘର, ରାୟଗଡ଼ାରେ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଚାମ୍ବର ଏବଂ ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା।
ତଲାସି ବେଳେ ରାୟଗଡ଼ାସ୍ଥିତ ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟରରୁ ଅତିରିକ୍ତ ୩.୩୯ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନଗଦ ଜବତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମୋଟ ଜବତ ନଗଦ ରାଶି ୫.୩୯ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସନ୍ତା ୩୦ ଜୁନ୍ ୨୦୨୬ରେ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଥିଲେ। ଅବସରର ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳି ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗରେ ଧରାପଡ଼ିବା ଘଟଣା ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି।
ଏହି ଘଟଣାରେ କୋରାପୁଟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଥାନାରେ ମାମଲା ନଂ-୧୨/୨୦୨୬ ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ (ସଂଶୋଧନ) ଆଇନ-୨୦୧୮ର ଧାରା ୭ ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।