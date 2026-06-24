Add Zee Business As A Preferred Source
App

Vigilance Raid: ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ରାୟଗଡ଼ା RWD-1 ଇଞ୍ଜିନିୟର

ଗିରଫଦାରୀ ପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ନନ୍ଦନ ବିହାରସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ବାସଭବନ, ନୟାଗଡ଼ର ପୈତୃକ ଘର, ରାୟଗଡ଼ାରେ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଚାମ୍ବର ଏବଂ ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jun 24, 2026, 02:41 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 02:43 PM IST
Vigilance Raid: ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ରାୟଗଡ଼ା RWD-1 ଇଞ୍ଜିନିୟର

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Crime: ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଚାଲିଥିଲା ବେଟିଂ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ, ଶେଷରେ ‘ବସ୍’ ଗିରଫ
IPL Betting Racket59 min ago
2
puri news2 hrs ago
3
Today Oil Price3 hrs ago
4
Mumbai rain3 hrs ago
5
FIFA 20264:38 AM IST