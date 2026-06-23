Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Rayagada Mob Violence: କଲ୍ୟାଣସିଂହପୁର ଭିଡ଼ ହିଂସା ମାମଲା: ରିପୋର୍ଟ ତଲବ କଲେ ଜାତୀୟ ମହିଳା ଆୟୋଗ

Rayagada Mob Violence: କଲ୍ୟାଣସିଂହପୁର ଭିଡ଼ ହିଂସା ମାମଲା: ରିପୋର୍ଟ ତଲବ କଲେ ଜାତୀୟ ମହିଳା ଆୟୋଗ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାୟଗଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୁଇଜଣ ଏନଜିଓ କର୍ମୀଙ୍କ ଉପରେ ଭିଡ଼ ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଏବଂ ଉଲଗ୍ନ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିବା ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ବୟାନ ସୋମବାର ଦିନ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମହିଳା କମିଶନ ରେକର୍ଡ କରିଛି। ଜାତୀୟ ମହିଳା କମିଶନ (NCW) ଏହି ମାମଲାରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (DGP)ଙ୍କଠାରୁ ସାତ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ

Written ByPrabhudatta Moharana
Published: Jun 23, 2026, 04:43 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 04:43 PM IST
Rayagada Mob Violence: କଲ୍ୟାଣସିଂହପୁର ଭିଡ଼ ହିଂସା ମାମଲା: ରିପୋର୍ଟ ତଲବ କଲେ ଜାତୀୟ ମହିଳା ଆୟୋଗ

About the Author

Prabhudatta Moharana

Prabhudatta Moharana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Weather Alert: ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରବଳ ଧୂଳି ଝଡ଼, ବର୍ଷା ପାଇଁ 'ଅରେଞ୍ଜ୍ ଆଲର୍ଟ' ଜାରି
Odia News47 min ago
2
Lucknow Fire Tragedy55 min ago
3
Odia News1 hr ago
4
Gurpreet singh sandhu1 hr ago
5
Odisha news2 hrs ago