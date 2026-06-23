Rayagada Mob Violence: ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାୟଗଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୁଇଜଣ ଏନଜିଓ କର୍ମୀଙ୍କ ଉପରେ ଭିଡ଼ ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଏବଂ ଉଲଗ୍ନ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିବା ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ବୟାନ ସୋମବାର ଦିନ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମହିଳା କମିଶନ ରେକର୍ଡ କରିଛି। ଜାତୀୟ ମହିଳା କମିଶନ (NCW) ଏହି ମାମଲାରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (DGP)ଙ୍କଠାରୁ ସାତ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଛି।
ଏହି ଘଟଣାର ସ୍ୱତଃ ତଦନ୍ତ କରି, NCW କହିଛି ଯେ ଏହି ଘଟଣାଟି "ଶିଶୁ ଅପହରଣକାରୀ"ର ମିଥ୍ୟା ଗୁଜବ ପରେ ଘଟିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କମିଶନ ପ୍ରଥମ ସୂଚନା ରିପୋର୍ଟ (FIR), ଭାରତୀୟ ଦଣ୍ଡ ସଂହିତା (IPC), 2023ର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ତଦନ୍ତର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଗିରଫଦାରୀର ବିବରଣୀ ମାଗିଛନ୍ତି। କମିଶନ ଗୁଜବ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିଆଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ପୀଡିତଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିକିତ୍ସା ସେବା, ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ପୁନର୍ବାସ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମାଗିଛନ୍ତି।
ଜାତୀୟ ମହିଳା କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଛନ୍ତି
ଏନସିଡବ୍ଲୁ ଏନଜିଓ କର୍ମୀ ଏବଂ ଇଣ୍ଟର୍ନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ କମ୍ୟୁନିଟି ପୋଲିସିଂ ଏବଂ ଜନସଚେତନତା ଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଭିଡ଼ ହିଂସା ଘଟଣା ରୋକିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ମାଗିଛି। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମହିଳା କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୋଭନା ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ 22 ବର୍ଷୀୟ ଏନଜିଓ କର୍ମୀଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ। ଜୁନ୍ 16 ରାତିରେ କଲ୍ୟାଣସିଂହପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଭିଡ଼ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଏବଂ ଉଲଗ୍ନ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।
"ମୁଁ ପୀଡିତାଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲି ଯେ ସେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବ," ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ଉପରେ ସେ ଗଭୀର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ସାରା ଦେଶରେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହି ସମୟରେ, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ-ସିଆଇଡିର ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅପରାଧ ସେଲ୍ (ସିଏଡବ୍ଲୁ ଆଣ୍ଡ ସିଡବ୍ଲୁ) ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
ପିଲା ଚୋରି କରୁଥିବା ଲୋକ ଭାବି ସେମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ
ଏହି ଘଟଣା ଜୁନ୍ ୧୬ ତାରିଖ ରାତିରେ କଲ୍ୟାଣସିଂହପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର କାଣ୍ଡୁଲଗୁଡ଼ା ଗାଁ ନିକଟରେ ଘଟିଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀର ଜଣେ ଯୁବତୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁରୁଷ ସାଥୀ, ଯେଉଁମାନେ ଏକ ଏନଜିଓ ସହିତ ଜଡିତ ଥିଲେ, ସେମାନେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଦାରିଙ୍ଗବାଡିରୁ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଥୁଆମୁଲ ରାମପୁରକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ରାସ୍ତା ଭୁଲ କରି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର କଲ୍ୟାଣସିଂହପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଠାରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ପିଲା ଚୋରି କରୁଥିବା ଲୋକ ଭାବି 100 ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା।
ଏହି ସମୟରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାଭାବିକତା ଫେରାଇ ଆଣିବା ଏବଂ ଗୁଜବ ସମ୍ପର୍କରେ ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ କଲ୍ୟାଣସିଂହପୁରରେ ଏକ ଫ୍ଲାଗ ମାର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲା। ଏହି ପଦଯାତ୍ରା କଲ୍ୟାଣସିଂହପୁର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛକରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ପଦଯାତ୍ରା ସମୟରେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଗୁଜବରେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବାକୁ, ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଏବଂ ଆଇନକୁ ନିଜ ହାତରେ ନ ନେବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ।
୨୧ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିସାରିଲାଣି ପୋଲିସ
ପୋଲିସ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ମାମଲାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୨୧ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭିଡିଓ ଫୁଟେଜ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପ୍ରମାଣ ଆଧାରରେ ଆହୁରି ଗିରଫ କରାଯିବ। CID IGP ଶାଇନି ଏସ୍. ଏହି ଘଟଣାକୁ "ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ବିଭାଗ ମହିଳା NGO କର୍ମୀଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣର ତଦନ୍ତ ଉପରେ ନଜର ରଖିବ।
କଲ୍ୟାଣସିଂହପୁର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଇନ୍ସପେକ୍ଟର କଳ୍ପନା ବେହେରାଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣର ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରିବ। ଜଣେ ମହିଳା ଏନଜିଓ କର୍ମୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହକର୍ମୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଭିଡ଼ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଆଇଜିପି କଲ୍ୟାଣସିଂହପୁରରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣାକୁ "ବହୁତ ଖରାପ" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ମଦ୍ୟପାନ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି, ସେମାନେ ଭିତ୍ତିହୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ।
ସାଇନି ଏସ୍. ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ ବଲରାମ ବାଗଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି, ଯିଏ ସାହସର ସହିତ ଜଣେ ମହିଳା ଏନଜିଓ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଭିଡ଼ରୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। "ସେ ଏକ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ସମାଜର ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ସମାନ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଏବଂ ସମ୍ମାନ ଦେଖାଇବେ," ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆଇଜିପି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଇନକୁ ନିଜ ହାତରେ ନ ନେବାକୁ ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନରେ କିଛି ଭୁଲ ଦେଖିଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ହିଂସାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି।