Odisha CM: ଜୁନ୍ ୧ରୁ ରାୟଗଡ଼ାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ନୂତନ ରେଳ ଡିଭିଜନ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଲେ ଧନ୍ୟବାଦ

Odisha CM: ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ରାୟଗଡ଼ାରେ ଏକ ନୂତନ ରେଳ ଡିଭିଜନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଜୁନ୍ ୧ ତାରିଖରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ସ୍ୱରୂପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନୂତନ ଡିଭିଜନ ଆଞ୍ଚଳିକ ସଂଯୋଗୀକରଣକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିବ, ରାଜସ୍ୱ ଉତ୍ପାଦନରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିମୂଳକ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବିକାଶ ଭାରତର ଅଭିବୃଦ୍ଧି କାହାଣୀରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅବଦାନକାରୀ ଭାବରେ ଉଭା ହେବାର ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ୟାପକ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।
ମାଝୀ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ "ଡବଲ-ଇଞ୍ଜିନ୍ ପ୍ରଶାସନ"ର ଶକ୍ତିର ପ୍ରତିଫଳନ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଦାବି ପୂରଣ କରେ। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ 'ବିକଶିତ ଭାରତ'ର ଜାତୀୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସହିତ ସମନ୍ୱିତ ହେବା ସହିତ ରାଜ୍ୟର ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ ସନ୍ତୁଳିତ ବିକାଶ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ।
ଏହାକୁ ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ବିକାଶ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଘୋଷଣାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଯାତ୍ରା ଏବଂ ଜାତୀୟ ପ୍ରଗତିରେ ଏହାର ଅବଦାନରେ ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।
