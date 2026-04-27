Cuttack SCB Medical: ଏସସିବି ମେଡିକାଲରୁ ୧୪ ନବଜାତକ ଶିଶୁ ନିଖୋଜ, RDCଙ୍କ ପଡ଼ିଲା ଜୋରଦାର ଛାଟ

Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3195242
Zee OdishaOdisha StateCuttack SCB Medical: ଏସସିବି ମେଡିକାଲରୁ ୧୪ ନବଜାତକ ଶିଶୁ ନିଖୋଜ, RDCଙ୍କ ପଡ଼ିଲା ଜୋରଦାର ଛାଟ

ଯାହାଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରେକର୍ଡ କିମ୍ବା ହେପାଜତ ବିବରଣୀ ଖୋଜାଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ପ୍ରୋଟୋକଲରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ତ୍ରୁଟି ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ RDC ହସ୍ପିଟାଲ ରେକର୍ଡ ଏବଂ ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନୁସରଣ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।

 

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Apr 27, 2026, 07:43 PM IST

Trending Photos

Cuttack SCB Medical: ଗତ ଛଅ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କଟକର SCB ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପ୍ରସବ ହୋଇଥିବା ୧୪ ଜଣ ନବଜାତ ଶିଶୁଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ମିଳିନଥିବା ରିପୋର୍ଟର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗୀୟ କମିଶନର (RDC) ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ହସ୍ପିଟାଲ ରେକର୍ଡରେ ଅସଙ୍ଗତି ନେଇ ଉଠାଯାଇଥିବା ଚିନ୍ତା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି, RDC SCB ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲର ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କୁ ଏହି ମାମଲାର ଏକ ବିସ୍ତୃତ ତଦନ୍ତ କରିବା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟାପକ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗତ ଛଅ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହସ୍ପିଟାଲର ପ୍ରସୂତି ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ରୋଗ (OB-GYN)ବିଭାଗରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ୧୪ ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କ ସହ ଜଡିତ, ଯାହାଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରେକର୍ଡ କିମ୍ବା ହେପାଜତ ବିବରଣୀ ଖୋଜାଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ପ୍ରୋଟୋକଲରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ତ୍ରୁଟି ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ RDC ହସ୍ପିଟାଲ ରେକର୍ଡ ଏବଂ ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନୁସରଣ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।

ମାନସିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କିମ୍ବା ଅସହାୟଙ୍କ ସମେତ ଦୁର୍ବଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ ସାମାଜିକ କର୍ମୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସୂତି ବିଭାଗରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଏ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରସବ ପରେ, ମାନକ ପ୍ରୋଟୋକଲ ଅନୁଯାୟୀ ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ କମିଟି (CWC) ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ (DCPO) ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ମାଧ୍ୟମରେ ନବଜାତ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଶିଶୁ ଯତ୍ନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ।

Add Zee News as a Preferred Source

ତଥାପି, ଜଣେ ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ନବଜାତ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆଣିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା।

About the Author
author img
Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

...Read more

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Odia News
