/Bhubaneswar Accident: ରାଜଧାନୀରେ ବେପରୁଆ ଗାଡ଼ି ଚାଳନାର ଆତଙ୍କ, ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ଗଲାଣି ୩ ଜୀବନ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଗ୍ରାଫ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ବିଶେଷକରି ରାତି ସମୟରେ ବେପରୁଆ ଗତିରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଥିବା ଚାଳକମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ନିରୀହ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଉଛନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ରୀନଗରର ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଆଘାତ ନ କମୁଣୁ, ତା'ର ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଥିବା ଆଉ ଏକ ହିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ରନ୍ ଘଟଣା ସମଗ୍ର ସହରକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଛି।
ମଙ୍ଗଳବାର ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୧ଟା ସମୟରେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ଏକ ଦ୍ରୁତଗତି କାର୍ ପଛପଟୁ ଆସି ଏକ ବାଇକକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ବାଇକରେ ଥିବା ଦୁଇ ଯୁବକ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ମୃତକମାନେ ହେଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ଦାସ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ରେମୁଣାର ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଉଭୟେ ବନ୍ଧୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ କଳିଙ୍ଗନଗର ଓ ଅନ୍ୟଜଣ ପାତ୍ରପଡ଼ାରେ ରହୁଥିଲେ। ଖାଦ୍ୟ ନେଇ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା।
ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନା ପୋଲିସ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଯାଞ୍ଚ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗାଡ଼ି ଓ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ଘଟଣା ପୁଣିଥରେ ରାଜଧାନୀର ରାତ୍ରିକାଳୀନ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଛିଡ଼ା କରିଛି।
ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ପୃଥକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ତିନିଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ, ଗତ ସାତ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଏବଂ ଜୁନ୍ ୧୫ରୁ ଜୁଲାଇ ୧୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ଆଠ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଚାଲିଯାଇଛି। ଅଧିକାଂଶ ଘଟଣା ରାତି ସମୟରେ ଘଟୁଥିବାରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି।
ଜୁନ୍ ୧୫ରେ ପ୍ରେସ୍ ଛକ ନିକଟରେ ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାର୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ସେହି ଘଟଣାରେ ତିନିଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଏହାପରେ ତମାଣ୍ଡୋ, ସିଆରପି ଓଭରବ୍ରିଜ୍, ଶାସ୍ତ୍ରୀନଗର ଓ ପଳାଶୁଣି ଭଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଏକାଧିକ ଗୁରୁତର ଦୁର୍ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।
ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ, ଜରିମାନା ଓ ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ ଚାଲୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବେପରୁଆ ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କ ଉପରେ ଏହାର ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ପୋଲିସ କମିଶନରଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଗତବର୍ଷ ଡ୍ରଙ୍କେନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଅଭିଯାନରେ ୯୨୫ଟି ଗାଡ଼ି ଜବତ ହୋଇଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାତ୍ର ସାତ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ୧୬୩୨ଟି ଗାଡ଼ି ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି, ଯାହା ପୂର୍ବବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ପ୍ରାୟ ଦୁଇଗୁଣ।
ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ମଦ୍ୟପାନ କରି ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଥିବା ଓ ଅତ୍ୟଧିକ ବେଗରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଥିବା ଚାଳକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ତେବେ କେବଳ ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନୁହେଁ, ସଡ଼କରେ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ସହ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଳକଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସାମାନ୍ୟ ଅସାବଧାନତା ଅନେକ ପରିବାରର ହସଖୁସିକୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତକରେ ଛଡ଼ାଇ ଦେଇପାରେ।