Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Bhubaneswar Accident: ରାଜଧାନୀରେ ବେପରୁଆ ଗାଡ଼ି ଚାଳନାର ଆତଙ୍କ, ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ଗଲାଣି ୩ ଜୀବନ

Bhubaneswar Accident: ରାଜଧାନୀରେ ବେପରୁଆ ଗାଡ଼ି ଚାଳନାର ଆତଙ୍କ, ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ଗଲାଣି ୩ ଜୀବନ

ଶାସ୍ତ୍ରୀନଗରର ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଆଘାତ ନ କମୁଣୁ, ତା'ର ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଥିବା ଆଉ ଏକ ହିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ରନ୍ ଘଟଣା ସମଗ୍ର ସହରକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 15, 2026, 09:44 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 09:44 PM IST
Bhubaneswar Accident: ରାଜଧାନୀରେ ବେପରୁଆ ଗାଡ଼ି ଚାଳନାର ଆତଙ୍କ, ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ଗଲାଣି ୩ ଜୀବନ

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Dhirendra Shastri Brother: ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ନେଲା ପୁଲିସ୍
Bageshwar Dham2 hrs ago
2
Bhubaneswar to Puri Bus2 hrs ago
3
Vedanta Project Arogyam2 hrs ago
4
ICC 2027 ODI World Cup3 hrs ago
5
Mamata Banerjee3 hrs ago