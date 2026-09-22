ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ଲାଗିଲା ନାଲି ପତାକା, କାଲି ପାଇଁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି

ପୁରୀ: ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପାଣିପାଗକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ଲାଗିଛି ନାଲି ପତାକା । ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ ପାଇଁ କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। କୂଳ ଠାରୁ ଭିତରକୁ ଯାଇ ସ୍ନାନ ଉପରେ ବାରଣ କରିଛି ପ୍ରଶାସନ । ନୀଳାଦ୍ରି ବିଚ୍ ଠାରୁ ଶୁଭ ପ୍ୟାଲେସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୬ଟି ଯାକ ସେକ୍ଟରରେ ନାଲି ପତାକା ଲାଗିଛି । ଘନ ଘନ ପଇଁତରା ମାରି ATV ଭ୍ୟାନ୍ ସଚେତନ କରାଉଛି । ଏହି ସମୟରେ ଉଚ୍ଚ ଜୁଆର ଓ ରିପ କରେଣ୍ଟ ଅଧିକ ରହିଥିବାରୁ ଲାଇଫ ଗାର୍ଡ ମାନେ ସ୍ନାନ ପାଇଁ ବେଶୀ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ବାରଣ କରୁଛନ୍ତି । ଜେଟ ସ୍କି ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ସହ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଟ୍ୟୁବ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି । ସେପଟେ ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାୟ ୪୭୮ ଦଶମିକ ୫ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ।
୨୩ ତାରିଖରେ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯିବା ସହ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ପୁରୀର ପାଣିପାଗ ବଦଳିଥିବା ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି । ରବିବାର ରାତିରୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ହାଲ୍କା ଦଲକା ପବନ ସହ ବର୍ଷା। ଦିନକରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାରାହାରି ୧୪.୮୩ ଏମ୍ଏମ୍ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ସମୁଦ୍ରର ଉଚ୍ଚ ଜୁଆର କୁଳ ଲଂଘନ କରୁଛି । ଉତ୍ତର ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଏବଂ ତାହାର ପାର୍ଶ୍ଵବର୍ତ୍ତୀ ପୂର୍ବ-କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ସୃଷ୍ଟି ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ପୁରୀରେ ଆସନ୍ତା ବୁଧବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା, ପବନ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି ହୋଇଛି । ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଛୁଟି ୨୩ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ ହେଡ୍ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ରହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁତାବକ କାମ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସତର୍କ ସୂଚନା ମୁତାବକ, ୨୨ ତାରିଖ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଜ ୱାଣ୍ଡିଂ ରହିଛି। ମାତ୍ର ୨୩ ତାରିଖରେ ନାଲି ସଙ୍କେତ ରହିଛି। ଏହି ଦୁଇଦିନ ପୁରୀକୁ ଅଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ପୂର୍ବାନୁମାନ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି । ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବାକୁ ଥିବାରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୧ରୁ ୨୪ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ନଯିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯାଇ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଲେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଳବନ୍ଦୀ, ବଜ୍ରପାତ, ଫସଲର କ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ତେବେ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ଛୁଟି ନେଇ କୌଣସି ଘୋଷଣା ଏଯାବତ୍ ହୋଇନି।
ସେପଟେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବର୍ଷା, ବାତ୍ୟାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ୧୭୯ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯାଇଅଛି । ତଳିଆ ଓ ପାଣି ଜମିବାକୁ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ଫୋକସ ରହିଛି । ଜିଲ୍ଲାର ୬ ଉପକୂଳ ବ୍ଲକ୍ କୁ ଆଲର୍ଟ ରଖାଯାଇଛି । ନିରାପଦ ଆଶ୍ରୟ ଭାବରେ ସ୍କୁଲ ଓ ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତକୁ ଚିହ୍ନଟ ସହ ସମୁଦାୟ ୩୭୨ ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି।