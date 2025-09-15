ହବିଷ୍ୟାଳିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ସୂଚନା, ୧୯ରୁ ପଞ୍ଜିକରଣ
ହବିଷ୍ୟାଳିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ସୂଚନା, ୧୯ରୁ ପଞ୍ଜିକରଣ

ପୁରୀରେ ରହି ହବିଷ୍ୟ ବ୍ରତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ବ୍ରତଧାରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି । ୧୯ ତାରିଖରୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ ପୂରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Sep 15, 2025, 03:42 PM IST

ହବିଷ୍ୟାଳିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ସୂଚନା, ୧୯ରୁ ପଞ୍ଜିକରଣ

ପୁରୀ: ଅକ୍ଟୋବର ୭ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ । ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଗୁଡିକ ପରି ଚଳିତବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବୃନ୍ଦାବତୀ ଭବନ ସହ ଆଉ ତିନଟି କୋଠାରେ ହବିଷ୍ୟାଳି ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି । ହବିଷ୍ୟାଳିମାନେ ରହିବା ପାଇଁ ସେପ୍ଟେମ୍ୱର ୧୯ରୁ ପଞ୍ଜିକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।

ପୁରୀରେ ରହି ହବିଷ୍ୟ ବ୍ରତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ବ୍ରତଧାରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି । ୧୯ ତାରିଖରୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ ପୂରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ । ପ୍ରାୟ ଅଢ଼େଇ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ହବିଷ୍ୟାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ଏଥର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଏଥର ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯିବ । ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଆସୁଥିବା ହବିଷ୍ୟାଳିମାନେ କେଉଁଠି ରହିବେ ଓ ଆଇଡି କାର୍ଡ ଆଦିର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯିବ । edistrict.odisha.gov.in.potal ମାଧ୍ୟମରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନଲାଇନ୍ ଯୋଗେ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିବେ।

ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ହବିଷ୍ୟାଳିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକମାସ ଧରି ନିଶୁଳ୍କ ମହାପ୍ରସାଦ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏଥର ମଧ୍ୟ ସମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବା ନେଇ କୁହାଯାଉଛି । ଏନେଇ ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସହ ଆଲୋଚନା ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଗତବର୍ଷ କାର୍ତ୍ତିକରେ ବ୍ରତଧାରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲେ ଚଳିତଥର ସମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ।

