Koraput News: ପ୍ରେମୀଯୁଗଳଙ୍କୁ ପୁଣି ଅପମାନ

କୋରାପୁଟ: କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ଧୁଗାଁରେ କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟରେ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିବାର ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପ୍ରେମୀଯୁଗଳଙ୍କ ବେକରେ ହଳଲଙ୍ଗଳ ପକାଇ ଗାଁରେ ବୁଲାଇଥିବାର ଅଭାବନୀୟ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପ୍ରେମୀଯୁଗଳ ସମ୍ପର୍କରେ ଭାଇଭଉଣୀ ହେବେ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ବାହା ହେବାରୁ ଏଭଳି ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯା
Trending Photos
Koraput News: କୋରାପୁଟ: କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ଧୁଗାଁରେ କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟରେ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିବାର ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପ୍ରେମୀଯୁଗଳଙ୍କ ବେକରେ ହଳଲଙ୍ଗଳ ପକାଇ ଗାଁରେ ବୁଲାଇଥିବାର ଅଭାବନୀୟ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପ୍ରେମୀଯୁଗଳ ସମ୍ପର୍କରେ ଭାଇଭଉଣୀ ହେବେ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ବାହା ହେବାରୁ ଏଭଳି ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି।
ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପରେ ଉଭୟ ପରସ୍ପରକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ତେବେ ଏହା ପରମ୍ପରା ବିରୋଧୀ ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କୁ ଏମିତି କଡ଼ା ଶାସ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି । ଏଠାରେ କହି ରଖୁ କି ଗତ ମାସରେ ମଧ୍ୟରେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର କଲ୍ୟାଣସିହପୁରରୁ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା।