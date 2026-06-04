Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3237459
Zee OdishaOdisha StateJP Das Passes Away: ଆଉ ନାହାଁନ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ଲେଖକ ଜେପି ଦାସ,୯୦ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦେହାନ୍ତ

JP Das Passes Away: ଆଉ ନାହାଁନ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ଲେଖକ ଜେପି ଦାସ,୯୦ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦେହାନ୍ତ

JP Das Passes Away: ଆଉ ନାହାଁନ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ଲେଖକ,ସାହିତ୍ୟିକ,କବି,ଗଳ୍ପକାର,ଉପନ୍ୟାସିକ ଏବଂ ପ୍ରବନ୍ଧକାର ଜେପି ଦାସ। ୯୦ ବର୍ଷ ବୟସରେ ହୋଇଛି ଦେହାନ୍ତ। 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Jun 04, 2026, 12:27 PM IST

Trending Photos

JP Das Passes Away: ଆଉ ନାହାଁନ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ଲେଖକ ଜେପି ଦାସ,୯୦ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦେହାନ୍ତ

JP Das Passes Away: ଆଉ ନାହାଁନ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ଲେଖକ,ସାହିତ୍ୟିକ,କବି,ଗଳ୍ପକାର,ଉପନ୍ୟାସିକ ଏବଂ ପ୍ରବନ୍ଧକାର ଜେପି ଦାସ। ୯୦ ବର୍ଷ ବୟସରେ ହୋଇଛି ଦେହାନ୍ତ। ଭୁବନେଶ୍ବର ସ୍ଥିତ ବାସଭବନରେ ବୁଧବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ସେ ଶେଷ ନିଶ୍ବାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଦିର୍ଘ ଦିନ ହେବ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଜନିତ ରୋଗରେ ପିଡିତ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତାଙ୍କ ବିୟୋଗକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଶୋକାକୂଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଜଣାପଡିବା ପରେ ଶେଷ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବାସଭବନରେ ଭିଡ଼ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି।

ALSO READ: Oil Factory Fire: ତେଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ନିଆଁ ଲାଗିବାର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ

ALSO READ: Shani Vakri in Pisces 2026: ଏହିସବୁ ରାଶିଙ୍କୁ ବିପଦରେ ପକାଇବେ ଶନିଦେବ!ସହିବେ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ସହ...

Add Zee News as a Preferred Source

ଜେପି ଦାସ ଜଣେ ବହୁମୁଖି ପ୍ରତିଭା ଥିଲେ। ସେ ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାଡରର ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ (IAS) ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଓଡି଼ଶା ସାହିତ୍ୟ ଜଗତ ଓ କଳା ଜଗତ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ।  ଦାସ ୨୬ ଏପ୍ରିଲ,୧୯୩୬ ରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସ୍କୁଲ୍ ଓ କଲେଜ୍ ଜୀବନ କଟକରେ ହିଁ କଟିଥିଲା। ସେ କଟକର ମିସନ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ପଢ଼ା ସାରି ଆଲ୍ହାବାଦ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଡିଗ୍ରି ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ସେ ୧୯୫୮ ମସିହାରେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା (IAS) ରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ୧୯୬୫-୬୬ ର ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଏବଂ ମରୁଡ଼ି ସମୟରେ କଳାହାଣ୍ଡିର କଲେକ୍ଟର ଭାବରେ ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ସେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଶଂସା  ସାଉଁଟିଥିଲେ। ସାହିତ୍ୟ ଓ କଳା ପାଇଁ ସେ ୧୯୮୪ ମସିହାରେ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାରୁ ଅବସର ନେଇଥିଲେ। 

୧୯୬୦ ଦଶକରୁ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଜଣେ ଆଗଧାଡି଼ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଭାବରେ,ଜେପି ଦାସ ଅନେକ କବିତା ଲେଖିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଥମା ପୁରୁଷ, ଅହନିକା ଏବଂ ପରିକ୍ରମା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ଆଧୁନିକତାବାଦୀ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା, ଦାର୍ଶନିକ ଗଭୀରତା ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଆତ୍ମନିରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ୨୦୦୬ ମସିହାରେ ସେ କବିତା ପୁସ୍ତକ `ପରିକ୍ରମା'ଲାଗି ସରସ୍ବତୀ ସମ୍ମାନ ପାଇଥିଲେ । ନିଜର ଲେଖା ପାଇଁ ଜାତୀୟ ତଥା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଅନେକ ସମ୍ମାନ ହାତେଇଥିଲେ ଜେପି ଦାସ । 

About the Author
author img
Narmada Behera

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

JP Das Passes Away
JP Das Passes Away: ଆଉ ନାହାଁନ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ଲେଖକ ଜେପି ଦାସ,୯୦ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦେହାନ୍ତ
BJP government
BJP Government: ମୋହନ ମାଝିଙ୍କ ସରକାରକୁ ପୁରିଲା ଦୁଇ ବର୍ଷ
Chumur
ଦେଶର ପ୍ରଥମ ମଡେଲ ବର୍ଡର ଭିଲେଜ ମାନ୍ୟତା ପାଇବ ଏହି ଗାଁ, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ବିଶେଷତ୍ୱ
Oil Factory Fire
Oil Factory Fire: ତେଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ନିଆଁ ଲାଗିବାର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ
delhi fire news
Delhi Fire News: ଦିଲ୍ଲୀ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ୮ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ