ଓଏଏସ୍‍ ସ୍ତରରେ ଅଦଳବଦଳ- ୬ ବରିଷ୍ଠଙ୍କ ପଦବୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣିଥରେ ବରିଷ୍ଠ ଓଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏହିକ୍ରମରେ ଇଡ୍କୋର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟ ମହାପ୍ରବନ୍ଧକ ଭାବେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଚିବ ଭାବେ ଦୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଥିଲେ। ସେହିପରି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଜନଜାତି ବିଭାଗର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଚିବ ସୁଜାତା ମେଶ୍ରାଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଚିବ ଭାବେ ବଦଳି କରାଯାଇଛି।
ଆଜି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ଏହି ବଦଳି ତାଲିକାରେ ଆହୁରି ୪ ଜଣ ଅଧିକାରୀ ସାମିଲ୍ ରହିଛନ୍ତି। ଶ୍ରମ ଓ ଇଏସ୍ଆଇ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ନିତିରଞ୍ଜନ ସେଣଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ବିହନ ନିଗମର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ ବଦଳି କରାଯାଇଛି।
ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଓଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ଶିବଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ କରଞ୍ଜିଆ ଆଇଟିଡିଏର ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଶାସକ ଭାବେ ବଦଳି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ କୁଚିଣ୍ଡା ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଗୌରବମୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଭରବେ ବଦଳି କରାଯାଇଛି।
