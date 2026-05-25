Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3228732
Zee OdishaOdisha StateOERC ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦରୁ ପ୍ରଦୀପ ଜେନାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା

OERC ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦରୁ ପ୍ରଦୀପ ଜେନାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା

ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ପ୍ରଦୀପ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଇସ୍ତଫା ଗୃହିତ ନେଇ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: May 25, 2026, 08:23 PM IST

Trending Photos

OERC ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦରୁ ପ୍ରଦୀପ ଜେନାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା

ଭୁବନେଶ୍ୱର: OERC ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଆଇଏଏସ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଜେନା । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ପ୍ରଦୀପ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଇସ୍ତଫା ଗୃହିତ ନେଇ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।

ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ବିଶାଲ କୁମାର ଦେବଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ଏକ ସରକାରୀ ଆଦେଶରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, "ପ୍ରଦୀପ ଜେନାଙ୍କୁ ୨୫ ମଇ, ୨୦୨୬ ଠାରୁ ତାଙ୍କ ପଦବୀ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି," ଏହା ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟପାଳ ଜେନାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି।

ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ପ୍ରଦୀପ ଜେନାଙ୍କୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୫ ରେ OERC ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନିୟାମକ ଆୟୋଗ ରାଜ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶୁଳ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଦାୟୀ ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧ-ନ୍ୟାୟିକ ସଂସ୍ଥା। OERC ଓଡ଼ିଶାର ବିଦ୍ୟୁତ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦକ୍ଷତା, ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ।

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read- ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵିତୀୟ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

Also Read- Gold Rate: ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ବଦଳିଲା ସୁନା ଦର, ୧୦ ଗ୍ରାମକୁ...

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Pradeep Kumar Jena
OERC ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦରୁ ପ୍ରଦୀପ ଜେନାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା
CM Mohan Majhi
ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵିତୀୟ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ମୋହନ
Odia News
Political News: ବିଧାନସଭାରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ୩ ବିଧାୟକ
Padma Awards 2026
Padma Awards 2026: ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ ଗ୍ରହଣ କଲେ ହେମା ମାଳିନୀ
gulmarg
ଗୁଲମାର୍ଗରେ ଅଘଟଣ ! ଅଟକିଲା କେବୁଲ କାର୍ , ମଝି ଆକାଶରେ ଫସିଲେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ