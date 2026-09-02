Add Zee Business As A Preferred Source
App

Odisha corruption case: ଲାଞ୍ଚ ନେବା ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା, ପୂର୍ବତନ ମେଡିକାଲ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଜେଲ୍

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ମଧ୍ୟଖଣ୍ଡ PHCରେ ମେଡିକାଲ ଅଫିସର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା ସମୟରେ ଡାକ୍ତର କେଦାରନାଥ ପାଲ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ HUDCO ଋଣ ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର/ବଣ୍ଟନ କରିବା ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ସେ ଲାଞ୍ଚ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ନେଇ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା।

Written ByPriyambada Rana
Published: Sep 02, 2026, 05:10 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 05:10 PM IST
Odisha corruption case: ଲାଞ୍ଚ ନେବା ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା, ପୂର୍ବତନ ମେଡିକାଲ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଜେଲ୍
Image Credit: Image Source: AI

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପାଣ୍ଠିର ବଡ଼ ହିସାବ: ସ୍ଥାୟୀ ଜମାରେ ୧୮୧୧ କୋଟିରୁ ଅଧିକ, ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆଉ ୧୦୦ କୋଟି
2
3
4
5