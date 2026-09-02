Odisha corruption case: ଲାଞ୍ଚ ନେବା ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା, ପୂର୍ବତନ ମେଡିକାଲ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଜେଲ୍

Odisha corruption case: ଲାଞ୍ଚ ମାମଲାରେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ମେଡିକାଲ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟ। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟଖଣ୍ଡ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର (PHC)ର ପୂର୍ବତନ ମେଡିକାଲ ଅଫିସର ଡାକ୍ତର କେଦାରନାଥ ପାଲଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଛି।
ଆଜି, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ମାନ୍ୟବର ଅତିରିକ୍ତ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଜଜ୍, ଭିଜିଲାନ୍ସ ଡାକ୍ତର କେଦାରନାଥ ପାଲଙ୍କୁ ୩ ବର୍ଷର କଠୋର କାରାଦଣ୍ଡ ସହ ୨୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜରିମାନାରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ମଧ୍ୟଖଣ୍ଡ PHCରେ ମେଡିକାଲ ଅଫିସର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା ସମୟରେ ଡାକ୍ତର କେଦାରନାଥ ପାଲ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ HUDCO ଋଣ ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର/ବଣ୍ଟନ କରିବା ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ସେ ଲାଞ୍ଚ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ନେଇ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା।
ଏହି ଘଟଣାରେ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ଡାକ୍ତର ପାଲଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ଆଇନ, ୧୯୮୮ର ଧାରା ୧୩(୨) ସହ ୧୩(୧)(ଡି)/୭ ଅନୁଯାୟୀ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା। ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ପରେ କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି।
ଡାକ୍ତର କେଦାରନାଥ ପାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ। ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୋଷସିଦ୍ଧି ପରେ ପେନସନ୍ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ସକ୍ଷମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି।