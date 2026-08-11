Suresh Pujari: 'ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଯୁକ୍ତ ହେବେ ନୂଆ ଲୋକାୟୁକ୍ତ'

Suresh Pujari: ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ମଙ୍ଗଳବାର (ଆଜି) ଦିନ ନୂଆ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏନେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବ ସରକାର ଅର୍ଥାତ୍ ୨୪ ବର୍ଷ ରେ ଯାହା ହୋଇପାରି ନଥିଲା। ତାହା ଗତ ୨ ବର୍ଷରେ ସରକାର କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ ଯେଉଁସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ।ତାହା ବିରୋଧି ଦଳ କଳ୍ପନା ବି କରିନଥିବେ ବୋଲି ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ପଦବୀ ସହିତ ଜଡିତ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସେ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର ସମାପ୍ତ ହେବ।
ପ୍ରକ୍ରିୟା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ମନ୍ତ୍ରୀ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଚୟନ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ କରାଯାଏ। ଯେଉଁଥିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ବାଚସ୍ପତି ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ସାମିଲ ହୋଇଥାନ୍ତି। "ପ୍ରଥମ ବୈଠକ ପୂର୍ବରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇସାରିଛି। ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ଆଧାରରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ନୂତନ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଦେଖିବ।