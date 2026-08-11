Add Zee Business As A Preferred Source
App

Suresh Pujari: 'ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଯୁକ୍ତ ହେବେ ନୂଆ ଲୋକାୟୁକ୍ତ'

Suresh Pujari: ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ମଙ୍ଗଳବାର (ଆଜି) ଦିନ ନୂଆ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏନେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବ ସରକାର ଅର୍ଥାତ୍ ୨୪ ବର୍ଷ ରେ ଯାହା ହୋଇପାରି ନଥିଲା। ତାହା ଗତ ୨ ବର୍ଷରେ ସରକାର କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି।

Reported ByNarmada Behera
Published: Aug 11, 2026, 04:36 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 04:36 PM IST
Suresh Pujari: 'ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଯୁକ୍ତ ହେବେ ନୂଆ ଲୋକାୟୁକ୍ତ'

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ପାଗ ଖରାପ କାରଣରୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ କଲା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହେଲିକପ୍ଟର
2
3
4
5