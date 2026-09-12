Add Zee Business As A Preferred Source
App

Malkangiri flood:ମାଲକାନଗିରିରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୂଜାରୀ

Malkangiri flood: ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଆଜି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ସହ ଏହାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ହୋଇଥିଲେ। ପୂଜାରୀ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ରିଲିଫ୍ ବା ତ୍ରାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ।

Written ByNarmada Behera
Published: Sep 12, 2026, 08:15 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 08:15 PM IST
Malkangiri flood:ମାଲକାନଗିରିରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୂଜାରୀ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Entertainment News: ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ "ଝିଲମିଲ୍ ରାତି" ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ରଚିଲା ଇ
2
3
4
5