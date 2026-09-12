Malkangiri flood:ମାଲକାନଗିରିରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୂଜାରୀ

Malkangiri flood: ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଆଜି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ସହ ଏହାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ହୋଇଥିଲେ। ପୂଜାରୀ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ରିଲିଫ୍ ବା ତ୍ରାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାର ଚାରୋଟି ରାସ୍ତା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବାରୁ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ସେହି ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକରେ ଯାନବାହାନ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଯାତାୟାତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଅଟକି ରହିଥିବା ଚାଳକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦଳକୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ।
ପୂଜାରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ମୌସୁମୀ ସମୟରେ ବାରମ୍ବାର ଜଳମଗ୍ନ ହେଉଥିବା ଏହି ଚାରୋଟି ରାସ୍ତାର ଉଚ୍ଚତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଗତ ବର୍ଷ ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁର କରିଥିଲା। ଆଗାମୀ ମୌସୁମୀ ଋତୁରେ ମାଲକାନଗିରିରେ ଯେପରି ଏହି ସମସ୍ୟା ଆଉ ନ ରହେ, ସେଥିପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲୀପ ରାଉତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି।ମାଲକାନଗିରି ଓ ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡାରେ ୧୯୨ ମିମି ଲେଖାଏଁ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଡାବୁଗାଁରେ ୧୩୫ ମିମି ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ବାଲିମେଳା ଡ୍ୟାମ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ୨୧୯ ମିମି ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।