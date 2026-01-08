Vigilance Raid: ୬ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଲେ RI ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାଶ

Advertisement
Jan 08, 2026

Vigilance Raid: ଗୁରୁବାଦ ଦିନ ଅନୁଗୁଳର ଆଠମଲ୍ଲିକ ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତୁସାର ଆରଆଇ ସର୍କଲର ଆରଆଇ (ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ) ଶ୍ରୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାଶ, ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା-କିଆକାଟାରେ ଥିବା ଆରଆଇ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଥିବା ଜଣେ ଜମି ମାଲିକଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କ ପ୍ଲଟର ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ମୋଟ ୧୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦାବିର ୬,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦାବି ଏବଂ ନେବା ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି।

 ଜମି ମାଲିକ ଡିସେମ୍ବର ୨୪ ତାରଖରେ ତାଙ୍କ ପ୍ଲଟର ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ଜାନୁଆରୀ ୫ ତାରିଖରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆରଆଇ ଶ୍ରୀ ଦାସଙ୍କୁ ଭେଟି ଏ ବିଷୟ ବିଷୟରେ ପଚାରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଦାସ ତାଙ୍କ ପ୍ଲଟର ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ଆଦେଶ ପାସ କରିବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ୧୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ଦିନ ତାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିରେ ୨,୦୦୦ ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ୮ ତାରିଖରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ବାକି ଟଙ୍କା ୮,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ କହିଥିଲେ।

ଯେତେବେଳେ ଜମି ମାଲିକ ବାକି ଟଙ୍କା ୮,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦେବାକୁ ଅକ୍ଷମତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ଶ୍ରୀ ଦାସ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଟଙ୍କାକୁ କମ୍ କରି ୬,୦୦୦ ଟଙ୍କା କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାରେ ରାଗି ଯାଇ ଜମି ମାଲିକ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆରଆଇ ଶ୍ରୀ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହଇରାଣ କରାଯାଉଥିବା ବିଷୟରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ଆଜି ଓଡିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସର ଏକ ଦଳ ଶ୍ରୀ ଦାସ, ଆରଆଇଙ୍କୁ ଜମି ମାଲିକଙ୍କଠାରୁ ୬,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ସମୟରେ ଗିରଫ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦଳକୁ ଦେଖି ସେ କିଆକାଟା, ଆରଆଇ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଥିବା ବିଶ୍ରାମାଗାରର ଝରକା ଦେଇ ୬,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ।

 ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୀ ଦାସ ଆରଆଇଙ୍କ କବଜାରୁ ସମସ୍ତ ଦାଗୀ ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ୬,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଫାଶ ପରେ ଡିଏ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଶ୍ରୀ ଦାସ, ଆରଆଇଙ୍କ ତିନୋଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ତଲାସ ଚାଲିଛି। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ କଟକ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପିଏସ୍ କେସ୍ ନମ୍ବର- ୦୧ ତାରିଖ ୦୮.୦୧.୨୦୨୬ ୭ ପିସି (ସଂଶୋଧନ) ଆଇନ, ୨୦୧୮ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୀ ଦାସ, ଆରଆଇଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛି। 

Priyambada Rana

