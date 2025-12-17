Advertisement
Odisha News: ଚାଉଳ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତାଲା ପକାଇଲେ ଅଭିଭାବକ,ବାହାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ

Odisha News: ଚାଉଳ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତାଲା ପକାଇଲେ ଅଭିଭାବକ,ବାହାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ନୟାଗଡ଼ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶିଖରପୁର ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସୂଚନା,ଅନୁଯାୟୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରୁ ଚାଉଳ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗ ତଥା ଚାଉଳ ଚୋରି ର ଭିଡିଓ ଭାଇରଲପରେ ଅଭିଭାବକ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଫାଟକ ତାଲା ପକାଇ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ। 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Dec 17, 2025, 04:45 PM IST

ଅଭିଭାବକ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ  ବିଦ୍ୟାଳୟ ର ଶିକ୍ଷକ ଯୁଗଳ ପରିଡା ଓ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରି ସନ୍ଧ୍ୟା ସାହୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନଭୋଜନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଚାଉଳ ହେରଫେର ତଥା ବିକ୍ରିରେ ସାମିଲ ହୋଇ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ବନମାଳି ଦ୍ୱାରିଙ୍କୁ ଚାଉଳ ବିକ୍ରି କରିଥିବା ବେଳେ ଚାଉଳ ନେବାର ଭିଜୁଆଲ  ଭାଇ ରାଲ ହୋଇଛି।

ଅଭିଭାବକ ଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଜାଣି ନଥିଲୁ,ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବା ପରେ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ।  ଏପଟେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ର ଫାଟକରେ ତାଲା ପଡ଼ିଥିବା ଫଳରେ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ବାହାରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଙ୍କ ଦେଖା ନଥିବା ବେଳେ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ପୋଲିସ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଫାଟକ ଖୋଲି ଥିଲା। ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତରେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ଫାଟକରେ ତାଲା ପଡି ଥିଲା।

ବହୁ ସମୟ ଧରି ଅପ୍ରୀତି କର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ,ବିଓ ମହୋଦୟ ପହଂଚି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର କିଛି ସୁଫଳ ମିଳି ନଥିବା ରୁ ଶିକ୍ଷକ ଯୁଗଳ ପରିଡା ଓ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ସାହୁ ଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ବଦଳି ଦାବି କରି ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଅଭି ଭାବକ ଅଡ଼ି ବସି ଥିବା ବେଳେ ଶିକ୍ଷକ ପାଇଁ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ଅଭିଭାବକ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିବା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଘଟଣା ସ୍ଥଳ ରେ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ବିଡ଼ିଓ ପହଂଚି ବୁଝା ସୁଝା କରିଥିଲେତେବେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ର ଏହି ଭାଇରଲ ଭିଡିଓ ନେଇ କେବେ ଏହାର ସମାଧାନ ହେଉଛି। ତତ୍- ସହିତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ତଥା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା।

ସେପଟେ, ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଆସନ୍ତା ୨୦୨୬ ବର୍ଷ  ପାଇଁ ଛୁଟି ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଆସନ୍ତା  ବର୍ଷ ରବିବାର ବ୍ୟତିତ ୮୨ଟି ଛୁଟି ହେବ।  ଏଥିରୁ ଛୁଟି ତାଲିକାରେ ଥିବା ନେତାଜୀ ଜୟନ୍ତୀ, ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ,  ଉତ୍କଳ ଦିବସ, ସ୍ବାଧିନତା ଦିବସ , ଗଣେଶ ପୂଜା, ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଳନ କରାଯିବ। ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁମତି କ୍ରମେ ୨ ଦିନ ସ୍ଥାନୀୟ ଛୁଟି ଦିଆଯିବ।

 

