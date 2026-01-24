'ଆମ ବସ୍' ନା 'ଯମ ବସ୍'? ଲଗାତାର ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବଢୁଛି କ୍ଷୋଭ, କାହିଁକି ଚୁପ୍ ରହିଛି କ୍ରୁଟ୍?

Ama Bus Accidents: ରାଜଧାନୀ ସମେତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚାଲୁଥିବା 'ଆମ ବସ୍' ସେବା ଏବେ ଯାତ୍ରୀ ଓ ପଥଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀ ସମେତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚାଲୁଥିବା 'ଆମ ବସ୍' ସେବା ଏବେ ଯାତ୍ରୀ ଓ ପଥଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସିଟି ଆଣ୍ଡ ରୁରାଲ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ (CRUT) କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିରବତାକୁ ନେଇ ଏବେ ସାଧାରଣରେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବସଗୁଡ଼ିକର ପରିଚାଳନା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ଭୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ରକ୍ତ ଭିଜୁଛି ରାଜପଥ
ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ 'ଆମ ବସ୍' ଦୁର୍ଘଟଣାର ଅନେକ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବସ୍ ଧକ୍କାରେ ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ ଚାଳକ ଆହତ ହେଉଥିବା ବେଳେ, ପୁରୀରେ ଜଣେ ପଥଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ବସ୍ ଚଢ଼ିଯାଇଥିବା ଭଳି ଦୁଃଖଦ ଖବର ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ ଏବଂ ଅସନ୍ତୋଷ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଛି।
ବେପରୁଆ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା ଓ ତଦାରଖର ଅଭାବ
ବାରମ୍ବାର ଘଟୁଥିବା ଏହି ଅଘଟଣ ପାଇଁ ବେପରୁଆ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନଜର ନରହିବାକୁ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯାତ୍ରୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ, ସୁରକ୍ଷା ନିୟମକୁ ବେଖାତିର କରି ବସ୍ ଚାଳକମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ବେଗରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ବସଗୁଡ଼ିକର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଫିଟନେସ୍ ଯାଞ୍ଚ ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।
କ’ଣ କହନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ?
ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ବିଶେଷଜ୍ଞ ବିକାଶ ମହାପାତ୍ର ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷାର ମୌଳିକ ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ପାଳନ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ।
ସେ କ୍ରୁଟ୍ (CRUT) କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନେ ନିରବତା ଭାଙ୍ଗି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ତଦାରଖ ବାବଦରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତୁ।
ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି
ରାଜ୍ୟରେ 'ଆମ ବସ୍' ସେବାକୁ ଅଧିକ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଜନତା ଏବେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ ଦାୟୀ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହ ପରିଚାଳନା ଶୈଳୀରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବାକୁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।